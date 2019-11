La lista de deseos del "Tata" para la Asamblea de Clubes

Del caso de los extranjeros y los mexicanos parte de la Sub-17

CIUDAD DE MÉXICO., noviembre 18.- Gerardo Martino, técnico nacional, ya tiene su lista de deseos para exponerlos en la Asamblea de Clubes de diciembre.

El problema es que le hagan caso. "Hay algunos puntos que me gustaría mencionar en la junta de dueños, y seguro lo podré hacer", dijo sobre la reducción de extranjeros en la Liga MX... "La gente de futbol con la que me ha tocado hablar, con entrenadores que trabajan, con otros que no, ex futbolistas y todos están de acuerdo que la cantidad de extranjeros es excesiva, después esta la parte de los dueños respecto al negocio y ahí viene que al negocio hay que cuidar y a la parte deportiva también, que hay que ir por un camino intermedio lógico para las dos partes, la sugerencia la haré, de lo que no estoy seguro es de tener éxito".

Sobre si el campeonato de la Sub 17 hará que más de estos jugadores tengan posibilidades de ser llamados para los microciclos, dijo: "En la medida que podamos lo haremos, lo que no puede suceder es que las posibilidades para jugadores de sub 17 abarcan parte de la apertura del técnico de la selección mayor, cada futbolista debe estar en el lugar que le corresponde de acuerdo a su rendimiento, no me puedo llenar de jugadores sub 17 cuando no es tan ni siquiera en el primer equipo de su escuadra, después viene las capacidades individualidades".

Así que todo con calma: "Hay algunos que llegarán a Primera División, en la medida que cuando hemos encontrado un lugar como Eugenio (Pizutto) ha venido y seguro habrá otros que han tenido una intervención buena, pero no estoy para probar jugadores, sino para elegir jugadores que hayan dado el rendimiento en el primer equipo".