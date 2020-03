La Liga MX paró en nuestro mejor momento: Quinteros

El técnico de Xolos de Tijuana espera pronto se solucione

TIJUANA. – Este viernes 26 de marzo se cumplen 12 días que se celebró el último partido de la Liga MX, dado que el último partido fue el 15 de marzo cuando La Máquina del Cruz Azul venció 1 gol a 0 a Águilas del América.

En el caso de Xolos de Tijuana, su último partido fue el 13 de marzo, cuando derrotaron 3 goles a 2 a Tuzos del Pachuca en el Estadio Caliente. Tres días antes, Tijuana consiguió su pase a la final de la Copa MX edición 2019-2020 al vencer por global de 7 goles a 3 a Diablos Rojos del Toluca.

Debido a lo anterior, el técnico de los "Canes Aztecas", Gustavo Quintero expresó del momento clave que vivía el equipo cuando la Liga MX decidió parar ante las recomendaciones de la Secretaria de Salud.

"Todo esto nos encontró en nuestro mejor momento, porque veníamos de ganar y de pasar a la final de la Copa México, jugando muy bien, veníamos de garle a Pachuca", comentó Gustavo Quintero en entrevista con Cadena Deportes.

"El equipo venia jugando bien en la Liga MX, no conseguía plasmarlo en el resultado final por cualquier situación, por expulsión, por no concretar las situaciones generadas, no hemos podido sacar más puntos, yo creo que el equipo estaba jugando bien", agregó.

Lo único que queda es "esperar, tratar de estar tranquilos, de poder mantener lo mejor posible a cada uno de los jugadores su condición física; futbolísticamente será difícil el comienzo de nuevo, después de una esperar tan larga y tan complicada, donde no se puede entrenar bien, pero confiamos en que podamos empezar de nuevo, manteniendo un gran nivel y, ojalá, darle la alegría a toda la gente de poder jugar una final de Copa, de ganar y darle ese título a la gente, que tanto lo merece".

"Hoy por hoy el futbol ha quedado en segundo plano, pero nosotros tenemos que estar conscientes que esto es algo para cuidarse mucho, cuidar a toda la gente, esperar que esto pase y después poder reanudar todas las actividades, tanto deportivas y todas las actividades para poder seguir adelante", sumó-

Trabajan en el aspecto físico de los jugadores El técnico Gustavo Quinteros reveló que su preparador físico, Hugo Roldan, están haciendo un trabajo especial con los jugadores para mitigar los efectos por no tener un entrenamiento normal, dado que "estar parado se pierde muchísimo, pero será para todos iguales, trataremos en su momento de volver a entrenar, darle lo mejor al jugador y volver al mejor nivel, lo antes posible y poder llegar lo mejor posible a los partidos del torneo y sobre todo a la final de la Copa México".

"Estamos tratando de que los jugadores puedan entrenar de forma individual todos los días, el preparador físico está en contacto con ellos permanentemente, mandándoles todos los ejercicios, tratando de que ellos también puedan mandar los videos de entrenamiento, tratando de que ellos puedan mantener la condición física, sabemos que es difícil, porque no todos tiene el espacio para hacerlo o elementos en sus casas, por supuesto, que ninguno puede moverse de sus casas y hacer lo que puedan desde ahí", agregó.

"Estuvimos en contacto con Ignacio Palou (Director General Deportivo de Xolos de Tijuana), siempre él nos tiene al tanto de las novedades, pero no dependen de nosotros, del club, de la Federación Mexicana, sino del ministerio de salud, de cómo sale avante, de cómo se pueda controlar este virus que está haciendo tanto daño, todo eso va a depender de cuando podamos volver a los entrenamientos y tener una fecha más aproximada del comienzo de la liga, nosotros estamos atentos a todo esto", amplió.

"Por supuesto, atentos a toda esta situación, tratando todos los componentes del club en colaborar para que esto pueda solucionarse lo más pronto posible", concluyó.