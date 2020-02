La hija de "The Rock" firma con la WWE

Simone Johnson, al convertirse en una artista de la WWE, será la primera estrella de la cuarta generación de la compañía.

CIUDAD DE MÉXICO.- La hija de 18 años de Dwayne "The Rock" Johnson, Simone Johnson, ha comenzado a entrenar en el WWE Performance Center en Orlando luego de firmar un contrato que la liga con la empresa de lucha libre en la cual también tiene participación su padre.

Simone Johnson, cuya madre es la exesposa de Dwayne Jonson, Dany Garcia, proviene de una larga línea de luchadores que también incluye a su bisabuelo, el Alto Jefe del Salón de la Fama Peter Maivia y su abuelo, el Salón de la Fama Rocky Johnson.

Simone Johnson, al convertirse en una artista de la WWE, será la primera estrella de la cuarta generación de la compañía.

"Los sueños no son sólo para soñadores. Felicidades a mi hija, Simone Johnson por firmar oficialmente su contrato de lucha libre con WWE y NEXT en su camino a convertirse en la primera mujer de una cuarta generación de atletas en llegar a la WWE", escribió "The Rock" en una publicación en Instagram.

"Lleva nuestro apellido con orgullo, pero tu camino siempre será tuyo para crear, ganar y poseer. Tan orgulloso. Vive tu sueño. Trabajemos", continuó el 10 veces campeón del mundo.