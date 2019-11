Kuri desafía a la FMF y dice que seguirá

Tras la posible desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz

VERACRUZ, Ver., noviembre 9.- Fidel Kuri asegura que sólo tiene que arreglar sus múltiples problemas antes del 3 de diciembre "y no va a pasar nada. Llegaré sin problemas, porque al Veracruz no lo van a desafiliar".

Pero, eso sí, cuestiona, "¿no se dan cuenta de que esta persecución lleva seis años?".

El dueño de los Tiburones de nueva cuenta desafió a Yon de Luisa y Enrique Bonilla, presidentes de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, respectivamente, a los que llamó "Chucho el Roto y Mamá Federación. Mamá Federación y Chucho el Roto".

La verdad, dice, "no vi esa conferencia, tengo cosas más importantes que ver a De Luisa y Bonilla, pero la Federación no me ha prestado nada. En seis años, este equipo ha sido solvente, hasta ahora que estamos en un bache financiero, porque la FMF lo ocasionó".

Kuri se dice muy optimista: "Veracruz debe tener equipo de futbol, porque genera empleos, derrama económica".