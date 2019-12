Kovalev pide revancha a Canelo; Chávez Jr. lo acusa de mal perdedor

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 30.- Un mes después de que Saúl Canelo Álvarez lo derrotara por nocaut y le arrebatara el título de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Sergey Kovalev le pidió la revancha al peleador tapatío al reiterar que no había tenido el descanso suficiente para encarar el pleito que tuvieron en Las Vegas el pasado 2 de noviembre.



"Canelo no me habría ganado la pelea, si ésta se hubiera dado después de tener un descanso completo tras mi combate con Anthony Yarde (a quien derrotó con apuros por nocaut el 24 de agosto). El equipo de Canelo calculó todo y me hizo una oferta económicamente intersante", sostuvo el peleador ruso.



Kovalev tuvo poco más de 40 días para preparar el combate ante el mexicano, mientras que el jalisciense tuvo más de siete meses de diferencia entre su último combate ante Daniel Jaobs y el que tuvo, precisamente, contra el ruso.



"Todo esto se debe tener en cuenta tomando el hecho de que bajé 12 kilogramos para alcanzar el límite del peso semipesado. Por lo tanto, si Canelo realmente cree que me ganó, entonces debe confirmar esto en una revancha que se podría celebrar, por ejemplo, en mayo del 2020", sostuvo Kovalev.



En una entrevista televisiva, Canelo y su equipo habían dicho que la excusas que había puesto el ruso tras su derrota, "eran excusas de perdedor".



El intercambio de declaraciones tomó otra dirección cuando Julio César Chávez Jr., otro púgil que también fue derrotado por Álvarez, comentó la publicación de Instagram del púgil ruso.



El "hijo de la leyenda" criticó las declaraciones que hizo Kovalev. "No hables más mierda, hermano. Aprende a perder. Si tú quieres más dinero, dile. Con el respeto que te mereces, es tu realidad. ¿Nadie te puso una pistola para que aceptaras o sí?", comentó Chávez Jr. Hasta la tarde de este sábado, Canelo no ha comentado el post de Kovalev.