Jürgen Damm se despide de Tigres.

Se afirma que en Junio se marchara del equipo de Tigres, Ferreti responde al respecto.

Durante una rueda de prensa el jugador del equipo Tigres, Jürgen Damm declaró su partida del equipo una vez terminara su contrato en Junio de este año, buscando nuevas oportunidades donde pueda tener mayor continuidad.

Damm declaró lo siguiente: "Dejé lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional dentro y fuera de la cancha, pero lo que uno busca como jugador es siempre tener más actividad y aunque aquí me la dieron y no respondí". Esto sin dejar de agradecer a Tigres por haberle dado la oportunidad.

Así mismo el jugador dijo referente al tema del cambio de equipo: "No hay nada más que hablar, no voy a contestar a dónde ni qué equipo ni nada sino que simplemente creo que es lo mejor para mi futuro".

El jugador de @TigresOficial , Jürgen Damm descartó renovar con el cuadro regiomontano para la próxima temporada ???? pic.twitter.com/JVYimg07Gi — Adrenalina (@adrenalina) February 25, 2020

Por otra parte, Ferreti dijo lo siguiente referente a la partida de Damm del equipo: "A mí no me preocupa nada, la institución necesita jugadores comprometidos, que quieran estar aquí, ¿por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar dentro de la institución?". "De las instituciones dentro de México creo que si no somos la número uno somos de las mejores, creo que todos los equipos, todas las instituciones quieren gente comprometida".

Sin más detalles se espera ver el partido de mañana contra alianza, esperando ver como será su desempeño en el campo de juego, teniendo la noción de su partida y lo que opinó Ferreti al respecto