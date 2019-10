Julio César Chávez volverá a ponerse los guantes en Tijuana

Jorge ´Travieso´ Arce será el rival

La reacción de @Jcchavez115 al enterarse que su rival será @TraviesoArce.



Escúchenla ?? pic.twitter.com/Iog1AhtNXQ — Juan Heriberto (@JuanHeribertoMF) October 1, 2019

Julio César Chávez, un gran referente de boxeo mexicano, volverá a subirse al ring después de que se había retirado. Su última pelea fue en el 2005 contra el vencedor norteamericano, Grover Wiley. A lo largo de su carrera fue alabado, ya que al inicio de su carrera se mantuvo 14 años invicto.Pero ahora, no regresará a pelear por ningún titulo, si no que será por una buena causa para beneficio de Christian, hijo del exboxeador José Luis Castillo, quien sufrió un derrame cerebral recientemente. El dinero recaudado será otorgado para uso de los tratamientos del joven.La pelea será de 3 rounds y el lugar será en el Auditorio Municipal de la ciudad fronteriza el próximo 22 de noviembre. Hasta el momento los boletos todavía no se encuentran a la venta.