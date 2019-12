Julio César Chávez a críticos del Junior: no sean tan pend...

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21.- El mundo del boxeo criticó sin piedad a Julio César Chávez Junior, después de que el púgil mexicano no saliera al sexto round por nocaut técnico en su combate ante Daniel Jacobs.

Sin embargo, la "Leyenda", Julio César, ha defendido a su hijo en todo momento porque para él "estaba haciendo una buena pelea hasta antes del cabezazo que le fracturó la nariz al Jr."

"Una cosa es ser pendejo y otra cosa es ser valiente. Cuando estás fracturado de una mano o de la nariz no se puede pelear así. No sean tan pendejos, con todo respeto. Saludos", señaló Chávez en un video.

JC Chávez Jr. tuvo que abandonar el recinto resguardado por su esquina y por seguridad del inmueble porque la afición arrojó de todo, tras el fiasco que resultó el pleito.

