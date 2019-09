Jugadora añoraba retorno

Regresa a Cetys tras paso en NCAA

TIJUANA- Cuando Laura Alicia Pérez Ramírez se graduó de Contabilidad en University of Rhode Island hace cuatro meses, ya tenía claro lo que seguía: cursar Posgrado y seguir jugando básquetbol. Pudo haber continuado en Estados Unidos o elegir cualquier otra institución de México, pero ni siquiera lo pensó dos veces y optó por volver a casa.

Decisión que no tomó recientemente, sino antes de volar a la región de Nueva Inglaterra en 2015. Fue mientras terminaba Preparatoria en Cetys y tras su primera experiencia en Liga ABE, donde fue parte de un subcampeonato memorable.

"Me dí cuenta que aquí lo tendría todo si me quedaba en México", dijo en entrevista, "luego surgió la oportunidad de ir a Estados Unidos y la tomé, era una meta personal. Rhode Island me ofreció beca completa y me fui. Pero durante estos 4 años, las pocas veces que vine a Tijuana fue para ver jugar al equipo de Cetys desde las gradas y siempre veía sus partidos vía Internet. Siempre estuvo en mi mente regresar a casa".

La sandieguina de 22 años a quien apodan "Tuti" puso fin a cuatro temporadas en el baloncesto femenil de NCAA (Asociación Nacional Deportiva-Estudiantil). Portó el número 4 de las Rams y enfrentó a respetadas quintetas como Syracuse, Clemson, Minnesota, Dayton, Boston College o Kentucky. Fue suplente, titular y hasta capitana del equipo.

"Todavía no nos podemos comparar con Estados Unidos, allá ser deportista es más prioridad que ser profesionista", añadió, "pero en México también tenemos talento y el apoyo académico existe en el caso de Cetys. También me gusta que aquí siga creciendo la afición al deporte estudiantil, lo noto en cada Campeonato de los ´Ocho Grandes´ que miro. Me gustaría tal vez que hubiera más soporte federativo, pero es un tema muy complejo".

Laura Pérez ha estado también involucrada con Selecciones Nacionales desde 2012, cuando fue una concentración del equipo Sub-15; luego fue convocada a la Sub-17 y coincidió con el Campeonato Mundial FIBA que se desarrolló en Rep. Checa. Sin embargo, su mejor paso ha sido en los FISU America Games "Sao Paulo 2018".

"Recuerdo la llamada del entrenador César (Valencia) cuando me invitó a integrar la Selección, inmediatamente acepté. Luego me reencontré con Myriam Lara, conocí nuevas compañeras y cosechamos una medalla de bronce histórica para México y para CETYS. César es un entrenador que a veces parece disciplinario, pero sé que todo lo hace por nuestro bien".

Zorros Femenil comienzan campaña este 21 y 22 de septiembre en el Gimnasio-Auditorio "Rodrigo Valle Hernández", recibiendo respectivamente a Borregas CEM y Borregas TOL. "Tuti", ahora estudiante de Maestría en Administración de Negocios, cuenta los días para su esperada reaparición. (AMS)