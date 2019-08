Juegan ronda del Femenil 7 de Pórticos Del Mar

Buzos, Manchester y Panteras favoritos

ENSENADA.- Los equipos de Águilas Blancas, Panteras, Villas, Manchester y el actual campeón Buzos y Pescadores saldrán este día con la etiqueta de favoritos para resolver sus compromisos de la segunda fecha del torneo 2019 de la Liga de futbol 7 Femenil de Pórticos Del Mar.

Los juegos de la jornada a jugarse a partir de las 14.40 horas sobre el pasto sintético de la cancha de la unidad deportiva de Pórticos, se espera sea seguida por una buena cantidad de los equipos que se disputaran el triunfo.

Cancha Pórticos

14:40 Águilas Blancas vs Carnitas Xolas

15:20 Cadetes KF vs Panteras

16:00 Villas vs Amazonas

16:40 Manchester vs Galaxy

17:20 Buzos y Pescadores vs Girls FC

Tabla de Posiciones

EQUIPO JJ JG JE JP PTS

1.- Panteras 1 1 0 0 3

2.- Buzos y Pescadores 1 1 0 0 3

3.- Aguilas Blancas 1 1 0 0 3

4.- Carnitas Xolas 1 0 1 0 1

5.- Villas 1 0 1 0 1

6.- Galaxy Ensenada 1 0 0 1 0

7.- Kadetes FC 1 0 0 1 0

8.- Amazonas 1 0 0 1 0

9.- Manchester 0 0 0 0 0

10.- Girls FC 0 0 0 0 0