Jordan Rezabala se une a la Jauria  Xoloitzcuintle

El ecuatoriano proviene del Club Independiente del Valle

Tijuana, Baja California, 27 de Agosto de 2019._ El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente anunció de manera oficial la incorporación del jugador juvenil ecuatoriano Jordan Lenin Rezabala Anzules, como refuerzo Rojinegro para integrarse en el Torneo Apertura 2019 de la LIGA MX. El mediocampista proviene del equipo ecuatoriano Independiente Del Valle.

Jordan es un referente de la selección nacional de Ecuador en las categorías juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20, consiguiendo el bronce en el Mundial Sub 20 Polonia 2019, así como el primer lugar en el Torneo Sudamericano Chile 2019 de la misma categoría; Rezabala es calificado como ´´La Joya del futbol Ecuatoriano´´ por los analistas del futbol de su país.

Jordan, nacido en Portoviejo en el año 2000, con 19 años de edad, llega proveniente del futbol ecuatoriano. Es un futbolista zurdo natural con capacidad para sortear rivales, rematar a portería y con una gran visión de campo que le permite habilitar a sus compañeros.

Inició su carrera profesional en las inferiores de Independiente Del Valle y con ellos pasó por todas las categorías juveniles desde el 2012 hasta el 2019, tiene registro de 153 partidos jugados en los que ha anotado 32 goles.