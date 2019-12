Joao Maleck va a la cárcel

Su abogado intenta reducir su condena al mínimo

Tijuana.- El abogado del futbolista ha declarado que su cliente es culpable, sin embargo, busca que la sentencia sea mínima dependiendo como sea calificado el caso en el juicio oral que se llevará a cabo para determinar la situación de Maleck.

"En el juicio oral indudablemente va a pasar, Joao es culpable, objetivamente, pero no como dice la gente y por eso queremos irnos a un juicio para demostrar que no era el tema de la alcoholemia, que no era la velocidad, es donde las pruebas queremos equilibrar la balanza que socialmente se ha venido a opinar erróneamente", manifestó el abogado, Javier Alberto García.

Maleck podría pasar de 3 días a 4 años en prisión si no se le atribuye las agravantes de alcoholismo y exceso de velocidad, de lo contrario, podría estar en la cárcel de 4 a 8 años.

En la audiencia del viernes en Puente Grande, Jalisco. Estuvieron presentes la mamá y la tía de María Fernanda Peña y Alejandro Castro (esposo), víctimas mortales del accidente automovilístico el pasado 24 de Junio en Zapopan.

difícilmente creemos que vayan a dejarlo en libertad"

Joao se mostró arrepentido durante la audiencia y pidió perdón a la señora (mamá y esposa) por el dolor causado debido a su imprudencia.