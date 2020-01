Jibaro´s Boxing Promotions arranca temporada este viernes

Raúl Pérez indicó que tiene peleas parejas

TIJUANA. - La Temporada 2020 de la empresa de boxeo profesional Jibaro´s Boxing Promotions arrancará este viernes 31 de enero en la Arena Big Punch, así lo dio a conocer su presidente, el dos veces campeón del mundo Raúl "Jibaro" Pérez.

Indicó que la pelea estelar será una "guerra" de gimnasios entre el suyo y el de Round 13 con la pelea entre Arnulfo "Pacman" Salvador y Efraín "Warrior" González a 6 rounds en peso Súper Mosca.

Arnulfo Salvado tiene palmarés de 11 victorias de las cuales 8 han sido antes del límite con 1 derrota sin empate para 33 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 66.67.

Efraín González tiene 40 peleas profesionales para 193 rounds como boxeador profesional. Entre sus resultados más importantes esta un empate con Erick González en el 2018 y un triunfo ante

Luis Almendarez, que llegó a la pelea invicto. En la pelea semifinal, Daniel "Bebé" Mercado se verá las caras ante Yair Aran Mendoza a seis rounds en peso Superwelter.

Daniel tiene números de 5 victorias de las cuales 3 han sido antes del límite sin derrotas ni

empates para 14 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 60.

Aran Mendoza tiene 12 peleas profesionales para 44 rounds como boxeador profesional. No será una pelea fácil para Mercado, dado que González viene de sacar un empate ante Isiah Hart, quien llegaba con un palmarés de 4-0-0.

Peleas de la velada

Arnulfo Salvador vs. Efraín González Daniel Mercado vs. Aran Mendoza Ángel Barrientes vs. Misael Orozco Gerardo Yescas vs. Luis Núñez

Saúl Hernández vs. Jesús Ochoa