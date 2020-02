"Jibaro" confían en su pupilo

Daniel Mercado se presenta en "A lo Grand"

TIJUANA. - El doble ex campeón mundial Raúl "Jibaro" Pérez, hoy un destacado manejador y promotor de box, no teme arriesgar a su invicto boxeador Daniel "Bebe" Mercado, que marcha 8-0, ante el tecatense noqueador Romario "Little Boy" Ovalle, de 8-2, en el impredecible cuadrilátero del Grand Hotel Tijuana, el viernes 20 de marzo.

El "Jibaro" llevará a su pupilo a la "caldera del diablo", La torre del Agua Caliente, donde, por lo regular, caen los favoritos y se dan las sorpresas boxísticas de la temporada y, a pesar que los medios de la prensa deportiva, en cuanto supieron del amarre de la pelea, le comentaron que peligraba su pupilo.

Sin embargo, el dos veces campeón mundial Raúl "Jibaro" Pérez manifestó que era hora de calar a su peleador, llevándolo ante otra promotora de box como la de Bobby, Marrón y Mayen, para demostrar de que su púgil es de verdad.

Allí han peleado: Jaime Munguía Jr, Kenia Enríquez, Jacky Nava, Brenda "Bonita" Flores, por mencionar campeones del mundo. "Será una prueba dura, pero es ganable. Sabemos que Romario es de los favoritos de la empresa y tiene la onza en los puños, pero el Mercado tiene lo suyo y es hora de probar de que está hecho", terminó diciendo un seguro y confiado "Jibaro" Pérez.

Esta pelea será una de las de respaldo en la que el estilista Jorge Marrón Junior, de 18-1, se medirá al internacional Lisandro de los Santos en un combate de "alta escuela" y que llevará mucha gente al legendario Grand Hotel que realiza su temporada número 29 en box este 2020.

Para el viernes 20 de marzo, los explosivos estarán en todo su apogeo en esta velada de box que tendrá también al invicto Noé Larios, de 11-0, en acción ante Eli Montoya y el popular Alfredo "Pepe el Toro" Ledesma, de 16-2, se medirá al experimentado Edgar "Piernas" Ahumada, que le quito a cinco rivales lo invicto.

Una velada de verdad para el aficionado más exigente en las Torres que, sin lugar a dudas, es el lugar más "nice" para ver boxeo con seguridad, confort y estacionamiento.