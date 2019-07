Jesús Molina envía una carta a la afición de Chivas

Uno de los capitanes del equipo.

GUADALAJARA, Jal., julio 27 (EL UNIVERSAL).- La actualidad en Guadalajara no es la mejor y eso es perceptible en cada uno de los aficionados, por ello, previo al debut como local del Rebaño, uno de los capitanes del equipo, Jesús Molina, mandó un fuerte y claro mensaje a todos los seguidores rojiblancos.

A pesar de tener poco tiempo como jugador de Chivas, el contención se dio el tiempo de impregnar su sentir previo al debut del "chiverio" en casa, ante el actual campeón del futbol mexicano, el conjunto de Tigres, dirigido por Ricardo Ferretti. En el escrito, el canterano felino agradece a la afición por seguir alentando al club a pesar del mal momento que se vive, sin embargo, también acepta la responsabilidad, tanto de él como de sus compañeros.

"No hemos estado a la altura de las circunstancias, pero también quiero decirles que lo tomaremos como una oportunidad, un gran reto para levantarnos, ser resilientes y no tirar la toalla, sino que esto sea un parteaguas para lo que viene".

Molina es uno de los jugadores más aceptados por los seguidores rojiblancos. El profesionalismo y la entrega que ha brindado desde el primer partido defendiendo los colores del Guadalajara le han valido el ser tomado como referente. El ser líder en Chivas es diferente a cualquier otro equipo; manteniendo esa postura, lanzó una invitación importante.

"Yo sí acepto este reto, yo sí me la juego por estos colores, yo sí decido vivir este desafío de ser responsable de cambiar la historia reciente del equipo y escribir una propia, ¿tú te la juegas por Chivas".

El Rebaño marcha como antepenúltimo lugar en el cociente, debajo de Querétaro por tres puntos y con la latente posibilidad de alejarse aún más al finalizar la jornada.

MÁS SOBRE Deportes