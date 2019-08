Jérémy Menéz se va de México tras fracasar con América

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 29.- El volante francés se despidió del futbol mexicano luego de darse a conocer su rompimiento laboral con las "Águilas" del América, donde estuvo a lo largo de tres torneos, siendo estos el Apertura 2018, Clausura 2019 y las primeras seis jornadas de presente Apertura 2019.

Algunas personas que lo reconocieron en la terminal 1 del AICM, le gritaron "Fuchi", a lo que el francés no respondió ni se engancho con algunos de los presentes. Menéz no dudó en expresar su felicidad por partir hacía la tierra que lo vio nacer "Me voy muy contento, voy a ver a mis hijos". También el jugador surgido del Sochaux compartió sus impresiones respecto al futbol mexicano. "Está bueno, está bueno", fueron las declaración del exjugador del América.

También el media punta negó haberse despedido de Miguel Herrera quién fuera su entrenador en el año y medio que estuvo entrenando en Coapa. Para luego perderse entre la muchedumbre y ser retirado por la puerta de atrás de la terminal 1.

Menéz se va con un registro de 23 partidos disputados con las "Águilas", 5 goles y la misma cantidad de asistencias. En el Apertura 2019 apenas jugó 20 de minutos, que fue en el partido entre América y Monterrey.