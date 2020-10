Jackie ve rezago en pago a mujeres, a 15 años de coronarse por el CMB

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10.- Quince años han pasado desde la noche en la que la boxeadora mexicana Jackie Nava, protagonizó un momento vital en la historia del pugilismo femenil, al ser la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo.



"En ese momento no me cayó el veinte lo que significaba ser la primera campeona del CMB, solo fui por el título (supergallo) y hasta después me di cuenta del significado y que se abrieron muchas puertas. Era un inicio en el que tenías que ir haciendo tu historia, si ganaba y lo perdía rápido no hubiera servido mucho. He caído, pero supe recuperarme para estar vigente", comparte.



Así que si algún lujo puede darse la fronteriza, es el de no obsesionarse por un combate contra la actual monarca gallo Mariana Juárez, con quien tenía pactada una pelea en mayo pa sado, cita que la pandemia de Covid-19 canceló. "Se ha manejado tanto tiempo esa pelea, que si se da o no, ya no la estoy esperando, la pandemia la atrasó y a puerta cerrada sería más complejo por el aspecto económico, creo que por eso no nos hemos sentado a platicar".



Lo único que desea ahora es pelear y tiene una propuesta para hacerlo este 21 de noviembre. "Estoy enfocada en esa fecha, yo quería hacerlo en septiembre, me sentía lista, pero no se pudo".

Ha cambiado mucho el boxeo femenil desde que se ciñó su primer fajín, pero lamenta que haya rezagos como el del salario, que no se han superado. "En Estados Unidos hay carteleras buenas para las mujeres en el aspecto económico. Ganan mucho mejor que nosotras. Al ser menos tiempo de pelea, se agarran de ahí para decir que peleamos menos rounds y nos pagan menos. A mi, me ha ido bien en algunas peleas de campeonato y defensas, Zanfer me ha protegido, pero son pocas peleas. Y ahora, con el tema de la pandemia se agudiza más ese asunto para que haya menos dinero para nosotras".