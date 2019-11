Invitan a la IV Edición de Corre Por Tu Vida

Se repartirán 400 medallas alusivas al Serial Atlético Ensenada B.C. correspondiente al número "1".

ENSENADA.- Los alumnos de Robótica del CETYS en coordinación con Francisco Ocampo, invitan a toda la comunidad a participar en su anual carrera Run For You Life, en esta ocasión celebrando su Tercera Edición, programada para el domingo 10 de Noviembre en punto de las 8:00 am con salida y meta frente a CEARTE.

Evento en donde podrás correr, trotar o caminar, en la ruta que tendrán dos zonas de zombis que los participantes tendrán que sortear para poder completar el recorrido.

La Distancia será de 5 kilómetros con ruta por Boulevard Costero, Paseo Hidalgo, calle Primera, Avenida Club Rotario.

Las inscripciones serán el día del evento en horario de 7:00 a 7:50 de la mañana y tendrá un costo de recuperación de 100 pesos a beneficio de material de apoyo para los alumnos de robótica, para mayores informes al 6461197598.

Francisco Ocampo espera en esta edición aumentar la asistencia de participación, recordó que la Cuarta edición conto con 250 participantes, ganándola Angélica Figueroa y Alejandro Raudales.

"Somos la penúltima carrera dentro del Serial Atlético Ensenada que coordina Iván Ramos y confiamos en que la historia será distinta", dijo el coordinador del evento.