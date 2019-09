Invictos Buzos, Panteras, Angies y Manchester

En el Futbol Femenil de Pórticos

ENSENADA.- Los equipos de Buzos y Pescadores, Panteras, Angies Team y Manchester buscaran continuar por el camino de las victorias dentro del certamen de futbol de la modalidad de Siete de la Liga Femenil de Pórticos Del Mar, que este sábado estará efectuando su tercera jornada.

En las dos primeras fechas es el escuadrón y actual campeon Buzos y Pescadores el que aparece en el sitio de honor de las posiciones con 6 puntos, seguido de Panteras con 6 unidades.

En lo que respecta a las posiciones de las goleadores aparece como número uno la delantera Gabriela Victorio del equipo Buzos con 6 anotaciones, mismo número que tiene Aracely Ruiz del Manchester.

Tabla de Posiciones

EQUIPO JJ JG JE JP PTS

1.- Buzos y Pescadores 2 2 0 0 6

2.- Panteras 2 2 0 0 6

3.- Angies Team 2 1 1 0 4

4.- Águilas Blancas 2 1 0 1 3

5.- Manchester 1 1 0 0 3

6.- Amazonas 2 1 0 1 3

7.- Villas 2 0 1 1 1

8.- Galaxy Ensenada 2 0 0 2 0

9.- Kadetes KF 2 0 0 2 0

10.- Girls FC 1 0 0 1 0

Tabla de Goleo

NOMBRE EQUIPO GOLES

1.- Gabriela Victorio Buzos y Pescadores 6

2.- Aracely Ruiz Manchester 6

3.- Maricela García Panteras 3

Duelos de la Jornada 3

Sábado

Cancha Pórticos

14:00 Villas vs Águilas Blancas

14:40 Girls FC vs Manchester

15:20 Buzos y Pescadores vs Galaxy Ens

16:00 Girls FC vs Panteras

16:40 Manchester vs Angies Team

17:20 Amazonas vs Cadetes FC