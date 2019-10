Integra Cetys a Zamudio en basquet preparatoriano

Nuevo entrenador en jefe

TIJUANA- El baloncesto femenil preparatoriano de Cetys Universidad Campus Tijuana comenzó una nueva etapa técnica con la llegada de José Ramón Zamudio, nuevo entrenador en jefe del equipo; su experiencia en la disciplina y conspicuo palmarés lo convierte en una adición relevante para la institución.

César Valencia guió a las preparatorianas por más de 20 años, dejando excelentes resultados; ahora se concentra directamente en el plantel colegial con la asistencia de Verónica Macías. No obstante, quiere seguir atento al desarrollo de la categoría y colaborando con un estratega respetado en Baja California.

"Hace un año que me hicieron la invitación, cuando se desarrolló aquí el Campeonato Nacional de los ´Ocho Grandes´ –dijo Zamudio en entrevista-; nada más estaba esperando mi jubilación para brindarle tiempo completo. César me adelantó sobre sus proyectos y quiso que me integrara, pues aquí estoy y muy contento hasta ahora".

¿Cómo interpretar su filosofía o plan de juego?

"Siempre me ha gustado trabajar en el desarrollo de fundamentos, por eso me coordino con César para moldear el perfil de una jugadora universitaria a futuro. No es lo principal cosechar campeonatos en Preparatoria, sino que las muchachas crezcan como estudiantes, deportistas y buenas personas en la sociedad", agregó.

Nació el 29 de noviembre de 1961 en Concordia, Sinaloa; vive en Tijuana desde que tenía 6 meses de edad. Estudió en la Primaria "Alba Roja", Secundaria Federal No. 1, la desaparecida Preparatoria No. 2 y cursó Derecho en UABC por un año, antes de decidirse por la Escuela Nacional de Educación Física.

Su debut como entrenador fue circunstancial y cuando era adolescente, pues el equipo femenil de la extinta "Prepa 2" no tenía quien lo guiara y él se ofreció voluntariamente.

Siendo estudiante me ofrecí para entrenar a mis compañeras de generación –recordó Zamudio-, pero creo que afortunadamente hicieron caso a mis escasas indicaciones entonces. Así fue como empezó este camino y ahora estamos aquí en Cetys".

Cuál es la clave para que una preparatoriana cumpla como estudiante y deportista al mismo tiempo?

"Es una triada el crecimiento de un verdadero deportista: estudiante, padres de familia y entrenador. Vital es que exista comunicación y apoyo entre las tres esquinas para que el proyecto de vida sea un éxito".

Zamudio dirige una generación que acaba de ganar medalla de oro en Juegos Nacionales CONADEMS y el Campeonato Nacional Juvenil "C" CONADEIP. Paloma Coronel, Sophia Gallardo, Daniela Garay, Marisela García, Galilea Motta e Irene Valenzuela son parte del plantel que actualmente juega en Categoría Juvenil de Liga Champagnat; competencia invitacional que se ha ganado también por varias temporadas.

"Hice mi primera evaluación y, definitivamente, tenemos jugadoras para dar contienda otra vez en Eliminatorias Municipales y Estatales de CONADEMS. Todavía analizo cómo nos pudiera ir rumbo a Juegos Nacionales, pero confío en la experiencia de las muchachas".

Para terminar, ¿vale la pena seguir jugando en Liga Champagnat?

"Es vital, en nuestra categoría enfrentamos a equipos que después tendremos en competencias estudiantiles oficiales. Las rachas y estadísticas no nos quitan el sueño, más bien que las muchachas sean mejores en cada encuentro. Y si se da otro campeonato, pues bienvenido sea", concluyó.(AMS)