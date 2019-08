Inician lucha por boletos a la final

Dodgers, Frailes, Bambinos y Motel América

ENSENADA.- Los Dodgers enfrentando a Motel América y Frailes ante Bambinos arrancan este día las series de semifinales pactadas a ganar 2 de 3 encuentros para definir a los dos que disputaran los máximos honores del campeonato oficial 2019 de la Liga de beisbol de Super Veteranos de la IC de Ensenada.

La doble jornada de semifinales está programada a partir de las 13.30 horas, cuando primero salten al terreno de juego del campo Alberto Mancilla las novenas de Dodgers y Motel América, siendo los Dodgers los favoritos por su calidad de líderes del torneo.

Enseguida se esperan un tremendo agarrón entre los aguerridos conjuntos de Bambinos y Frailes, en serie que no tiene favorito.

Campo Alberto Mancilla

13:30 Motel América vs Dodgers

15:30 Frailes vs Bambinos

Ronda de Extra Máster de 60 y Más

Campo Raymundo Godínez

13.30 Rurales vs Frayles

Campo Chapultepec

13:30 Misioneros vs Nor Sur

Standing

EQUIPO JJ JG JP

1.- Rurales 10 8 2

2.- Carismáticos 10 8 2

3.- Misioneros 10 5 5

4.- Nor Sur 8 2 6

5.- Frayles 8 0 8