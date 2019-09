Inaugurado el Ivan Andrei Masters 2019

Leonardo Lavalle recibe el reconocimiento "Ala del Ángel"

ENSENADA- Haciendo la presentación de los jugadores y entregando el reconocimiento Ala del Angel a Leo Lavalle fue inaugurado el torneo Ivan Andrei Masters 2019, presentado por Caliente.Mx, que inicio este viernes en el Centro de Tenis de Ensenada (CTE).

Durante la inauguración oficial, Alejandro Rudametkin, presidente del torneo, hizo la presentación oficial de los jugadores participantes en esta cuarta edición, los mexicanos Manuel Sánchez, Lucas Gómez, Luis Patiño y Mariano Argote, el peruano Sebastián Rodríguez, el ecuatoriano Iván Endara, el estadounidense Carlos Hassey, y el neozelandés Mikal Statham.

En la ceremonia con la que dieron inicio la actividades del Ivan Andrei Masters 2019, presentado por Caliente.Mx, el licenciado Armando Ayala Robles, presidente municipal electo de Ensenada, dio la bienvenida a todos los asistentes y aseguró que el vigésimo tercer ayuntamiento que encabezará a partir del próximo lunes, dijo continuará con el apoyo y el impulso para este importante torneo y para todo el deporte en general en esta localidad.

"Para este ayuntamiento una de las prioridades será fomentar el deporte y la recreación, por lo que en los primeros 100 días de mi gobierno impulsaremos actividades que promuevan el uso de nuestras más de 100 unidades e instalaciones deportivas de nuestro municipio, a través de programas dirigidos al deporte popular, asociado, estudiantil y delegacional. Sabemos que el deporte es una herramienta muy importante para combatir la delincuencia y los problemas sociales que aquejan a nuestras familias".

Aseguró que buscará colocar a Ensenada como una potencia deportiva a nivel nacional, además de apoyar a programas.

El director de Proturismo Ensenada, fue el encargado de realizar le declaratoria inaugural del torneo. "El alcalde Marco Novelo les manda calurosos saludos y a nombre de Proturismo de Ensenada, es un placer recibirlos el día de hoy a este gran destino, la Capital del Vino Mexicano. A los ocho participantes les deseamos los mejor, siendo las 7 de la noche con 10 minutos, declaramos oficialmente inaugurado este torneo Ivan Andrei Masters, deseándoles mucho éxito a todos".

El campeón de la edición 2018 del certamen, Luis Patiño, fue el encargado de realizar el juramento deportivo de los participantes. "A nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos juegos, respetando y atendiendo las reglas que nos gobiernan, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y con el espíritu verdadero de la competitividad, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos".

En un evento muy emotivo y de gran color que arrancó con los honores a la bandera, la directora de la Fundación VidAndrei, Monika Pérez Castro, agradeció la presencia de todos los asistentes y procedió a entregar el primer reconocimiento "Ala del Ángel", el cual fue para uno de los mejores tenistas que ha tenido México en su historia, Leonardo Lavalle, por un incondicional apoyo y entrega a Fundación VidAndrei.

Tras escuchar los mensajes enviados a través de la tecnología, Leo escuchó las palabras que le dedicaron amigos y excompañeros suyos en su carrera como Luis Enrique Herrera, Javier Frana, Jorge Lozano y Francisco Maciel, entre otros.

"Creo que la amistad que ha surgido a través de estos cuatro años que he tratado de participar y de poner toda la energía positiva que también ustedes ponen, y que no es fácil después de una situación como la que vivieron, y ahora después de cuatro años con todo lo que han hecho, me parece algo increíble, por eso soy afortunado de ser parte y estar cerca de ustedes. Esto es una celebración que deber seguir adelante y me parece que vienen cosas muy buenas para este torneo", dijo Lavalle que el sábado ofrecerá algunas clínicas de tenis para los asistentes en compañía de otro grande del tenis mexicano, Jorge Lozano.

De esta forma, todo quedó listo para vivir la emoción del deporte blanco en Ensenada, en busca del campeón 2019 de la cuarta edición del torneo Ivan Andrei Masters, presentado por Caliente Mx.