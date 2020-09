Impulsa Modelo Cetys Flex 360 Taller de Taekwondo

Clases martes y jueves

TIJUANA- En el marco del Modelo Cetys Flex 360°, se abrió el Taller de Taekwondo con el impulso de los departamentos de Coordinación Deportiva y de Asuntos Estudiantiles.

La clase es impartida por el profesor Juan Romero Villalobos, preparador físico de equipos representativos y especialista en artes marciales. Desde su punto de vista, dicha apertura es un importante paso para el desarrollo de una disciplina que ha dado éxito a la institución.

"El desarrollo de las capacidades físicas no es lo más complejo del mundo, mas la parte teórica es algo que se descuida un poco -comentó Romero-. Con este nuevo modelo será hasta sencillo sobrellevarlo y aplicarlo a la hora de un combate de taekwondo. Las clases son martes y jueves a las 4:00 de la tarde, siendo todos cordialmente invitados".

Un promedio anual de tres o cuatro taekwondoínes avanzan en Eliminatorias Regionales CONDDE, clasificando uno o dos a "Universiada Nacional"; Mayra Hernández, Osvaldo Navarro y Sergio Mora son algunos exponentes actuales.

Hace un año Alfonso Márquez ganó medalla de oro en Yucatán y llegó hasta "Universiada Mundial FISU", quedando entre los 16 mejores en Nápoles, Italia.

Romero recibió el voto de confianza para comenzar el Taller de Taekwondo de manera no presencial, algo que se convirtió en un reto profesional en pro del desarrollo estudiantil-deportivo de Cetys.

"Ha sido un desafío replantear todo lo que es mi trabajo, buscar una nueva forma de llegar a los estudiantes-deportistas -agregó-. En algún momento fue complejo, pero ahora estamos mucha con disposición y actitud. Sabemos que no un cambio es para siempre, pero tal vez fue necesario en ciertos casos. El trabajo no para y seguimos adelante".

El instructor hace una atenta invitación a la Comunidad Cetys. No solo a que se inscriban al taller, también para ser personas resilientes durante esta cuarentena en busca de un mejor futuro.

"No se rindan, no quiten de su cabeza esos objetivos y metas; si nosotros pensamos de una forma positiva será una ventaja. Si desde casa se está trabajando, pero enfocado en la meta, será algo reflejado en la práctica. Hay que replantear todas las cosas, buscar herramientas y enfocarse en lo que se tiene, no en lo que no se tiene. Hay que adaptarse a los cambios para sobrevivir y ser mejores", concluyó.

Romero es también responsable del Área de Acondicionamiento Físico en el Gimnasio-Auditorio "Rodrigo Valle Hernández", junto a Francisco Arellano Crespo.

Para más información sobre el Taller de Taekwondo, puede escribir a Juan.Romero@CETYS.mx.