Imanol Rodríguez da a México Medalla de Bronce

En la modalidad de Combat Sambo

ENSENADA.- El atleta bajacaliforniano Imanol Rodríguez Pillado volvió a poner en alto el nombré de México, ahora al conseguir subir al pódium para recibir la medalla de Bronce del torneo de Combat Sambo de los World Martial Arts Championships celebrados en Korea.

Con este gran resultado Imanol Rodríguez se coloca dentro de los tres mejores del mundo de los 57 kilogramos del Combat Sambo.

Tras recibir su medalla de Bronce el atleta ensenadense con su base de entrenamiento en la ciudad de México comento "Gracias a Dios salimos haciendo historia esta es la primera medalla mundial para México y una de las pocas qué hay en América, fue una competencia muy dura, peleándole a países como Mongolia, Kirguistán y Turkmenistán, que son potencia en este deporte".

El He Man Rodríguez surgido del Club Deportivo Salgado de Ensenada, señalo "Aunque me allá tocado el pull más duro, me gustan los retos y que estoy dispuesto a intercambiar con los mejores, me tocó perder la semifinal con el campeón, fue una pelea la cual yo siento que había ganado, pero bueno es parte de esto, me siento muy orgulloso de mi, más que nada porque a mis 19 años hice lo que muy pocos, que es representar a México cómo se debe en un mundial de adultos, ahora solo queda seguir trabajando como hasta ahora, gracias a dios no estamos lesionados de nada y si listos para ser mejor cada día y seguir dando de qué hablar".