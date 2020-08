Hoy, "Zona de impacto" en Rosarito

La velada iniciará en punto de las 15:30 horas

TIJUANA. - La segunda velada de boxeo profesional del presente mes de la empresa Jibaro´s Boxing Promotions, del dos veces campeón del mundo Raúl "Jibaro" Pérez", se realizará este viernes 21 de agosto, a partir de las 15:30 horas en Playas de Rosarito.

Este jueves se realizó la ceremonia de pesaje, donde solamente dos boxeadores tuvieron que usar una segunda oportunidad para librar La Romana, así que serán 15 peleas profesionales. "La empresa elaboró un buen cartel, en el papel, las peleas se ven muy bien, así que esperemos que la velada responda a las expectativas", comentó Antonio Lozada, presidente de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Playas de Rosarito.

"En total son 15 peleas; dos muchachos tuvieron que usar el tiempo de dos horas para bajar de peso, pero la mayoría estuvo muy bien", agregó.

"Ya quedó todo bien en el peso. Gracias a Dios, ni un boxeador salió positivo de Covid-19. Todos al pie del cañón, para la gente siga la transmisión, dado que iniciamos a las 15:30 horas y esteremos finalizando a las 20:00 horas", comentó Pérez en exclusiva para El Mexicano.

"La verdad será una velada muy interesante para la gente que la quiera seguir por las redes sociales, dado que es un evento a puerta cerrada. Vienen peleadores de Argentina,Estados Unidos, Honduras y, por su puesto México", agregó Raúl Pérez.

Será la segunda función de Jibaro´s Boxing Promotions en el mes algo que les ha "generado mucho estrés para mí y para mi esposa, pero me agrada, dado que me salgo de mi zona de confort y me pongo a trabajar en los chamacos, dado que es muy importante apoyar a la juventud en estos tiempos donde muchos no tienen trabajo, andan buscando chamba; los apoyamos en ese sentido".

De hecho, el próximo evento de Jibaro´s Boxing Promotions será el 26 de septiembre en Tijuana.

Peleas de la velada

Steven Villalobos vs. Luis Fernando Valdez

Denis Douglin vs. Miguel Ángel López Medina

Gabe Sandoval vs. Jesús Lizárraga

Cristal Morales vs. Milagros Gabriel Díaz

Juan Torres vs. Ángel Barrón

Gonzalo Dallera vs. Jorge Sillas

Rey Díaz vs. Edson Torres

Zeno Vooris vs. Juan Carlos Galván

Jayson Gallegos vs. Manuel Ibarra

Christian Morales vs. Carlos Lam

Jesús Vázquez vs. Antonio Bustamante

Alexander Thiel vs. Daniel Cabrales

Anrhony Ibanes vs. Arturo Buelna

Emmanuel Rodríguez vs. Jesús Gastelum

Gerardo Contreras vs. Víctor Martínez