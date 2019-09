¡Hoy, Noche de Boxeo!

Monroy González organiza las peleas de box

TIJUANA. - Todo quedó listo para la velada de boxeo profesional "Noche de Boxeo XXVII" de Promociones González a realizarse hoy en la Arena Big Punch, luego de que este viernes los protagonistas libran sin problemas La romana.

La pelea estelar será entre los invictos Donald Brown e Iván Pinto por el cetro regional de la Federación Mundial de Boxeo (WBF, por sus siglas en ingles) en la división de los ligeros. El primero registró 62 kilógramos, mientras que el segundo 61.

Brown tiene récord de 7 victorias de las cuales 5 han sido antes de limite sin derrotas ni empates para 24 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 71.43.

Pinto tiene un palmarés de 3 victorias de las cuales 2 han sido antes del límite sin derrotas ni empates para 10 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 66.67. La pelea semifinal será entre Bryan "La Rata" Flores y el invicto Oscar de Jesús López Aguilar por el título Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso súper welter. Ayer, ambos registraron en La romana 69 kilógramos.

Flores tiene palmarés de 11 victorias de las cuales 5 han sido antes del límite con 1 descalabro sin empates.

Oscar tiene números de 6 victorias de las cuales 3 han sido antes del límite sin derrotas y con 1 empate.

Peleas de la velada

Donald Brown vs. Iván Pinto

Miguel Hernández vs. Aldo Delgado

Eduardo Santos vs. José Luis Olivas

Bryan Flores vs. Oscar de Jesús López

Gerardo Osuna vs. Juan Manuel Rodríguez

Daniel Valdivia vs. Hugo Monroya

Jameson Bulleus vs. Juan Vázquez

Cristóbal Ortiz vs. Francisco Carillo

Carlos López vs. Levis Jiménez

Eric Tiker vs, Guillermo Catalán

Kenia Enríquez vs. Viridiana Pérez

Wade Jones vs. Juan Carlos Cruz

Tonatiuh García vs. Alberto Cañedo

Rubén Orozco vs. Rolando Paredes

Ramiro Rosales vs. Marco Russell