¡Histórica velada hoy en Auditorio Municipal de Tijuana!

Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce encabezan el evento

TIJUANA.- El boxeo es uno de los deportes insignia de México, en particular de Tijuana, y hoy se vivirá un momento histórico en el Auditorio Municipal de Tijuana con la realización de la velada "Tributo Al Rey" que es encabezada por la pelea de exhibición a cuatro rounds de Julio César Chávez y Fernando "Travieso" Arce.

También habrá peleas exhibición entre José Luis Castillo ante Humberto "Zorrita" Soto en peso Welter, Antonio DeMarco se medirá con Ernesto "Baby" Zepeda en Welter y en Pluma chocarán Cristobal Lacandón Cruz ante Rodolfo "Piolo" Castillo.

Esto se logró solamente gracias al gran corazón que genera un deporte como el arte de la fistiana, ya que todo lo que se recabe será a beneficio de Cristian Castillo, quien sufrió un derrame cerebral en el mes de julio.

"Ya le di un apoyo en lo personal, no estoy cobrando nada por esta exhibición, todo lo que se recaude es para el hijo de mi amigo José Luis, de la pelea te puedo decir que "Travieso" es muy malo pero si aguanta más de tres rounds podemos pelear más", dijo Julio César Chávez. "Contento y emocionado de pelear con el ídolo de mi niñez, pelearé por una noble causa por un amigo que también admiro, si nos calentamos y me tira un gancho y aunque sea mi ídolo si me duele yo responderé como siempre, guerra, sangre, todo", dijo Jorge "Travieso" Arce. Julio César Chávez ganó su primer campeonato mundial en peso Superpluma ante Mario

"Azabache" Martínez el segundo fue en Ligero ante Edwin Rosario y el tercero en peso Súper ligero ante Roger Mayweather. Jorge Arce ganó los campeonatos mundiales en peso Mosca, aunque fue interino, y cetros en Minimosca, Súper Mosca, Gallo y Súper Gallo.

También, Alejandro "Peque" Santiago (20-2-5; 10 KO) disputará el campeonato internacional avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) ante Roberto "Tornadito" Sánchez (20-2; 14 KO) y Víctor "Chacky" Sandoval (32-3; 20 KO) buscará el cetro juvenil Plata del mismo organismo ante Javier "Puma" Rendón (10-3-3; 4 KO). Ambos combates en peso Gallo.