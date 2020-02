¡Hay tiro!

Hoy arranca la velada de Round 13

TIJUANA. - Todo quedó listo para la primera velada del año de la promotora de boxeo profesional Round 13 a realizarse este sábado 15 de febrero en la Arena Big Punch, a partir de las 19:30 horas.

La pelea estelar será entre José Antonio Merino y Jesús Paliza en un combate que luce más nivelada luego del pesaje de este viernes, dado que el primero registró 56 kilos con 600 gramos, mientras que el segundo 57.200 kilógramos.

A pesar de no ser favorito, Palizada tiene todo para llevarse la victoria, dado cuenta llega en ritmo y con una gran preparación bajo la supervisión de Heriberto Solís.

Felipe Palizada tiene palmarés de 2 victorias, ambas ganadas por nocaut, con 10 descalabros y 2 empates para 57 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 14.29.

Su última pelea fue ante André Márquez el 7 de diciembre pasado, así que él si llega en ritmo.

José Antonio Merino tiene palmarés de 6 victorias, todas ganadas por la vía del nocaut, con 4 descalabros y 1 empate para 34 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut 50.

Su última pelea fue el 9 de diciembre del 2018, así que está regresando al mundo del boxeo profesional.

Peleas de la velada

Jesús Merino vs. Jesús Palizada

Manuel Díaz vs. Hugo Montoya

Amador Ramírez vs. Óscar Cano

Derek Cárdenas vs. Carlos Cuevas

Anthony Crespo vs. Alejandro Martínez

Alexis Alvarado vs. Ebed Rosado

Jesús Rizo vs. José Luis Leal

Abraikltan Khussamov vs. Misael Ponce

Alfredo Chanez vs. César Martínez

Denis Grachev vs. Iván Méndez

Adrián Montoya vs. Juan Gómez