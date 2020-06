Han acudido 34 promotorias, 28 ligas y 28 clubes

Continúa el llamado al registro municipal del deporte

ENSENADA.- El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada continua con el llamado a Entrenadores, Promotores, presidentes de Ligas Asociadas, Clubes Deportivos para que se acerque a realizar su registro Municipal del Deporte, así lo dio a conocer su directora Laura Marmolejo Toscano.

La titular del Inmudere señalo que el registro municipal del deporte es importante ya que este actualizara la base de datos del Renade de la Comisión Nacional del Deporte y con esta acciones se podrá elaborar la calendarización de uso de las instalaciones deportivas por unidad, bajo el esquema de reservación de espacios asignados.

"Este registro sirve para que el Inmudere tenga el conocimiento de que clubes, que ligas o que asociaciones utilizan las instalaciones municipales, ya que tenemos varias unidades donde estas ligas están trabajando normalmente pero no sabemos su desempeño, si es una liga asociada o una liga popular, sobre todo que ahorita que estamos por abrir algunas unidades, saber que horarios utilizan, para así tener un mejor control y poder dar horarios a una larga lista de espera de otros que quieren utilizar las unidades, ya que nos hemos encontrado con ligas o clubes que ya tienen horarios establecidos y no lo utilizan sino que los sub arrendan a otros, para eso necesitamos el registro, ya que es un derecho de nosotros saber quienes utilizan las unidades y que hacen en esos espacios", menciono Marmolejo.

"Es importante también que se registren, ya que el Instituto del Deporte (INDE) una vez al

año hace entrega de material deportivo para compartirlo con esos clubes, ligas o asociaciones que utilizan estos espacios, así como en Conade tienen apoyos como sueldos para promotores y también material deportivo y en base a este registro es como lograríamos solicitar estos apoyos", señalo la directora del Inmudere.

"Hasta el momento se han registrado debidamente 34 promotorias, 28 ligas y 28 clubes y seguimos sumando ya que este registro es para todos los sectores deportivos como estudiantiles, populares, adaptados, asociados y delegacionales, quienes deben solo llenar un registro y pertenecer al registro municipal del deporte", termino diciendo Laura Marmolejo, dirigente del deporte municipal de Ensenada.