Habilitan nuevos registros para Serial Delegacional

Inscripción en línea

TIJUANA- Aunque miles de corredores se encuentran ya registrados para participar en el Serial Delegacional Tijuana 2019, el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet) habilitó la opción para que nuevos participantes se integren al evento que celebrará su quinta etapa el próximo 24 de agosto en punto de las 07:30 horas en la delegación Playas.

Tal y como ha ocurrido desde la primera etapa del Serial, los registros deben ser realizados por medio de la página de la paramunicipal, www.imdet.tijuana.gob.mx , en donde se encuentra un banner en el que los runners pueden confirmar su participación a la carrera atlética de 5 kilómetros de Playas y en el que también pueden llevarse a cabo inscripciones.

Para el proceso de registro es necesario tener un correo electrónico, ya que este año cada corredor contará con un número único con el que podrá participar en todas las etapas y el e-mail es el medio para realizar el vínculo correspondiente. En caso de extraviar o dañar el número deberá cubrirse un monto de reposición de 70 pesos.

De no poder completar la inscripción en línea, el Imdet brindará atención a la comunidad atlética en sus oficinas ubicadas en la Unidad Deportiva CREA en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. No serán admitidos correos duplicados.

Una vez que se ingrese al banner, los nuevos participantes tendrán que llenar un formulario en el que será necesario proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, género, ocupación, teléfono y correo electrónico. Además deberá indicar si pertenece a algún club atlético, país y estado de nacimiento, así como si cuenta con alguna discapacidad. También será necesario añadir un contacto de emergencia.

Cada corredor recibirá en su correo la confirmación de participación en el Serial, mediante la cual podrán confirmar asistencia tanto a la etapa de Playas de Tijuana como a la que restan este año. Con esa confirmación llegará al correo electrónico el número asignado, mismo que tendrá que recogerse en las oficinas del Imdet.

Dicho número contará con un código QR que servirá para registrar la asistencia de los corredores a cada una de las nueve etapas del Serial, por lo que es recomendable llegar con anticipación a cada carrera para poder llevar a cabo el registro, ya que de no hacerlo, no el participante no podrá recibir medalla al final del recorrido.

En la quinta etapa será entregada la presea con el número 0, que forma parte de la frase "TJ130AÑOS". Aunque no es obligatorio, se invita a la comunidad a apoyar la causa de esta carrera, que en esta oportunidad beneficiará al DIF Municipal con la recolección de productos de higiene personal. El donativo puede realizarse al momento de recoger su número de participación en el Imdet o el día del evento en los contenedores que colocará el DIF en la Plaza Monumental, sede del evento.(AMS)