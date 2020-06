Gran trayectoria de Ramón "Tawa" Magdaleno

Orgullo del poblado de El Sauzal de Rodríguez

ENSENADA.- El futbolista orgullo de El Sauzal de Rodríguez, Ramón "Tawa" Magdaleno se une a los grandes de la historia del fútbol ensenadense y en merecido reconocimiento a su trayectoria los Futbolistas unidos por el Fútbol de Ensenada y Periódico El Mexicano le reconocen su esfuerzo durante muchos en la práctica del balompié.

El Tawa Magdaleno dentro de su carrera futbolística destacó como un jugador de selección a nivel municipal y estatal debido a su buena técnica para jugar, tanto como medio defensivo y defensa central.

"Cuando tuve uso de razón y que acompañe a mi padre a un juego de fútbol en mi ciudad natal Guadalajara, tenía aproximadamente 4 años de edad y aun sin entenderlo me enamore de este deporte, sin embargo fue a mi llegada a El Sauzal en 2957 fue cuando lo empecé a jugar ya en forma de 11 contra 11 y esto fue en el equipo Juvenil de El Sauzal y al poco tiempo ya jugada también con la escuadra de El Sauzal de la categoría de Segunda Fuerza que era dirigido en ese entonces por el señor Horacio Carbajal, equipo con el que salimos campeones ganando el derecho de subir a la Primera Fuerza cambiándole el nombre a Real Azteca de El Sauzal" comentó sobre sus inicios el Tawa Magdaleno.

"Ya cuando tenía 15 años de edad jugó solo una temporada, ya que por cuestiones de estudio salimos del equipo el Chevo Lavandera, Héctor Nava, Luis Iñiguez, Pedro Ortega y Yo, cuando 2 años más tarde de nuevo regreso a El Sauzal el poblado no tenía equipo, mi amigo el Gavilán jugaba con la escuadra de Chapultepec que era dirigido por Becerra, equipo al que me invitó, no durando mucho ya que luego emigre al Guadalajara los Hermanos González y Moi Villaseñor conjunto con el que fuimos campeones 3 temporadas y luego pase a los veteranos de 30 años, cuando ya tenía 32".

"Este equipo estaba conformado por la mayoría del Veracruz, por lo que le cabíamos el nombre a Veracruz escuadra en la que he militado en todas las categorías de Veteranos hasta hoy ya en la categoría de Big Masters, consiguiendo en todo ese tiempo varios campeonatos, salvo un torneo en el que jugué con el Cruz Azul debido a desavenencias con algunos compañeros", recordó el Tawa.

El futbolista orgullo de El Sauzal, comentó que su primera experiencia como seleccionado de Ensenada fue a los 15 años cuando era Juvenil a la que fue invitado por Manuel González "El Mocho" donde recuerda a jugadores como el Patotas Miranda, Rafael "Huapanguero" Victorio y Efrén Hernández, mismo año que también formó parte de la selección de Baja California que asistió al campeonato nacional en Guadalajara, Jalisco que llevó como director técnico al México Olguin y donde también estaban Julián Shade, Ignacio Saavedra y Mario Hernández".

Al regreso de Guadalajara siguió siendo tomado en cuenta para selecciones, pero debido a que empezó a trabajar, no logró permiso de parte del patrón para asistir a los entrenamientos, siendo hasta que entro un nuevo patrón que consiguió los permisos para poder cumplir en las selecciones tanto de Ensenada como de Baja California hasta cumplir los 25 años de edad, que era la edad permitida, posteriormente también jugó con selecciones, pero ya en las categorías Mayores y de Veteranos hasta los 60 años de edad.

Ramón Magdaleno se siente afortunado dentro de este deporte, ya que le permitió haber jugado en varias ciudades de la república mexicana como Nayarit, Sonora, Colima, Jalisco, Tamaulipas, La Paz y en todo Baja California.

"Lo que más orgullo tengo de este deporte del fútbol es el haber sido considerado para ser inducido al Muro de La Fama del Fútbol de Ensenada en el 2012, luego fui considerado por Unidos por El Futbol de Tijuana para ser galardonado y más recientemente en el 2018 fue entronizado en el Muro de La Fama Del Deporte de El Sauzal puertecito que me vio nacer futbolísticamente, por estas tres designaciones agradezco a las personas que se fijaron en mí para distinguirme con estos honores", termino diciendo Ramón "Tawa" Magdaleno.