Gran figura del tenis mexicano Leo Lavalle

ENSENADA.- Devolver un poco de lo que su deporte el tenis le ha dado es lo que busca Leo Lavalle quien es figura del tenis en México y que fue uno de los invitados especiales a la cuarta edición del Ivan Andrei Master 2019.

Leo Lavalle señalo ser un deportista que le gusta mucho el tenis y que ahora trata de devolver un poco de lo que el tenis le dio y como padre trata de ser un buen ejemplo.

"Desde muy chico a los 7 años empiezo a jugar este deporte en el club Tacubaya y mas adelante en el club Francia, siendo a los 13 años cuando empiezo a ganar torneo internacionales, recuerdo que el primero que gane fue el Tiburón en una gira en San Francisco y a los 15 ganamos Agustín Moreno y yo el Orange Bowl, donde derrotamos a Bruno Becker y Boris Zar, ya como profesional recuerdo mucho el momento en una Copa Davis contra Brasil, donde tenía 17 años y le gane al número 70 que era Julio Boes, ese fue el partido que me dejo marcado ya que estaba representando a México, ya que ganar por México es algo difícil de escribir", dijo Lavalle

"Mi mejor momento del tenis fue una Copa Davis del 86 contra Alemania y también cuando le ganamos a España en el 96, cuando era la pareja número 1 del mundo con Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal y cuando gane el número uno del tour, torneo que solo Raúl Ramírez Pelón Osuna habían ganado un evento oficial del ATP y yo lo gane en 1991 en Telavid".

Además de esos triunfos Lavalle también consiguió derrotar John McEnron, Peter Fleming, Jim Courier y Stefan Edverg, entre otras figura del tenis mundial.

Ahora quiero seguir apoyando a tenistas, ya que mi sueño sería ver un tenista mexicano triunfando en los torneos grandes, quiero poner mi granito de arena en el deporte mexicano, ya que es difícil comprender porque no habido otro tenista mexicano competitivos en el circuito profesional, esto es algo que me quita el sueño y eso me gustaría aportar, concluyo diciendo Leo Lavalle.