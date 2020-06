Gobierno de Ensenada no ha autorizado realización de Baja 500

No se ha firmado convenio con Score International

ENSENADA.- El presidente municipal, Armando Ayala Robles dio a conocer que hasta la fecha, no se ha autorizado la realización de eventos masivos en el municipio, entre ellos una carrera fuera de camino que se promociona en diversos medios.

Enfatizó que hasta el momento no se ha recibido en las dependencias municipales involucradas, oficios de solicitud para anuencia y/o permisos para el desarrollo de la gesta deportiva, supuestamente programada del 14 al 19 de julio.

Subrayó que el Gobierno de Ensenada está a favor de la reactivación de las actividades económicas, del turismo y de la derrama que se genera con la realización de éste tipo de encuentros.

Sin embargo, enfatizó, estos deberán realizarse cuando el semáforo epidemiológico lo permita.

"Tenemos conocimiento que en dependencias estatales involucradas tampoco se han ingresado oficios por parte de la empresa organizadora", afirmó.

El alcalde puntualizó que el Gobierno del Estado emitió un exhorto para la cancelación de eventos masivos, mismo que no ha sido derogado y que seguirá vigente hasta que la autoridad sanitaria lo indique.

"No hay anuencia, no hay permisos, tenemos que hacer una evaluación o reprogramar este evento fuera de camino. No es correcto que se promocionen eventos que no están autorizados, que podrían generar importantes riesgos para la salud de población local y visitante", recalcó.

El presidente Armando Ayala instó a la población para que continúe acatando las disposiciones sanitarias y permanezca atenta de la información oficial, pues hasta que no se determine lo contrario el exhorto es a quedarse en casa y únicamente salir a realizar actividades esenciales.