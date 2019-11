Ganan Tigres, San Miguel, Chester y Encode en duelos de la Primera Especial

Copa Promocional Clásica 2019

ENSENADA.- Los quintetos de Tigres, Tacos San Miguel, Chester y Computadoras Encode salieron de la cancha del gimnasio de la Colonia Hidalgo con sus respectivos triunfos, al jugarse otra ronda de la categoría Primera Especial del baloncesto de la Copa Promocional Clásica 2019.

Los Tigres dieron cuenta con cartón de 67 puntos contra 50 de Tacos El Paisa, destacando a la ofensiva de los felinos los jugadores Daniel Rodríguez y Antonio Guerrero cosechando 22 y 13 puntos respectivamente, mientras que por los taqueros los sobresalientes fueron: Luis Silva con 23 y Oscar Cortez con 14.

La escuadra de Tacos San Miguel contando con 18 puntos de Rafael Ramírez y 11 de Buzo Martínez terminaron ganando con pizarra de 45 puntos contra 43 a los Thunders por quienes sobresalieron: Joshua Cortez con 21 puntos y Francisco Gastelum con 10.

Los técnicos de Computadoras Encode se impusieron a los veteranos de Vigitron con pizarra de 45 puntos por 35.

Los mejores canasteros de los computarizados fueron: Gabriel Angulo con 12 y Omar Colorado con 10 y Marco Heredia con 17 y Carlos Evans con 11 sobresalieron por Vigitron.

La quinteta del Chester imponiendo sus condiciones sobre la cancha le gano a los Thunders al son de 77 puntos a 39 a los Thunders.

Alex Meza con 21 é Ishiro Ishihara con 12 fueron los que más sumaron en la pizarra por los Chester, mientras que Francisco Gastelum con 15 y Mauricio Chong con 11 destacaban por los derrotados.

Programación

Miércoles

Gimnasio de la Colonia Hidalgo

18:50 Jofa vs Linces Especial

19:20 Hunters vs Los Primos Especial

20:20 Toros vs Transportes Luna Especial

21:10 Farmacia Premier vs Ensenada Gras 2do de la Final Mayo