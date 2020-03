Francisco Cabezas más comprometido que nunca

"Me siento muy contento, muy satisfecho de tener 32 asociaciones debidamente registradas ante el Registro Único del Deporte"

TIJUANA. - Para Francisco Cabezas, presidente de la Federación Mexicana de Fisicoculturismo, los logros alcanzados al frente de dicho organismo lo comprometen a seguir trabajando para consolidar el compromiso que realiza con el apoyo de todas la asociaciones.

Tras lograr la reelección tiene grandes planes y nuevos proyectos para llevar a este deporte a planos internacionales en donde ya su labor comienza a ser reconocida, apostando a los jóvenes para representar a México en unos Juegos Olímpicos.

"Me siento muy contento, muy satisfecho de tener 32 asociaciones debidamente registradas ante el Registro Único del Deporte, más el Politécnico, pero sobre todo no esperaba la contundencia que me reeligieran estos 4 años más".

El dirigente agregó en entrevista en exclusiva para El Mexicano, que "al analizarlo con todos mis compañeros me compromete a seguir trabajando de una manera en la que no puedo dejar de trabajar para el bien del deporte".

Importante protagonismo de la mujer

Mencionó que uno de los compromisos que hicieron es "al tener a niños, a niñas, a jóvenes en nuestro deporte, y por eso solicitamos a la Federación Internacional un Campeonato Mundial de jóvenes, donde tengan ese derecho de participar, y creo que va a dar buenos resultados y esperamos que el próximo año los jóvenes de 18 a 23 años tengan esa experiencia y ese fogueo mayor para nuestro deporte".

Francisco Cabezas habló del papel protagónico de la mujer en su deporte, "hoy tenemos Centroamericanos y Panamericanos a los que asisten nuestras atletas, y eso da como resultado que también nos aceptan en el Campeonato Mundial Universitario, y eso es un compromiso moral, porque uno debe promover la salud de los jóvenes".

Está consciente del problema que hoy se vive en la sociedad en general, el feminicidio, el maltrato y el acoso a la mujer, y nosotros gracias a la participación de las mujeres hemos logrado el crecimiento. Hasta el día de hoy no hemos tenido ni una denuncia de acoso en mi deporte, y eso que tenemos alrededor de 10 mil mujeres, algunas empiezan desde muy pequeñas desde los 4 años, y luego vienen las juveniles arriba de los 16, y el respeto ha sido impresionante, yo lo digo y lo reitero, siempre puede contar con nuestro apoyo".

Mentalidad olímpica

La repercusión que tendrá el haber sido reconocido el fisicoconstructivismo en la familia del olimpismo será importante para su crecimiento, adelantó que ya están trabajando en sacar la selección para los próximos Juegos Centroamericanos, pero ahora tienen que actuar correctamente para no cerrar las puertas que se han abierto.

"Están los ojos puestos en nosotros, no podemos engañar a nadie, y nosotros estamos cubriendo los exámenes antidoping que sean necesarios para que tengamos un deporte limpio, sano, y ese otro de los compromisos que hice, promover la salud, dándole impulso a los niños y jóvenes, de ahí viene el semillero, desde ahí la preparación, que ya tengan una mentalidad olímpica".

Una realidad las academias

Apuntó que la capacitación ha sido fundamental para lograr grandes resultados, y que la medalla de plata conseguida en el Panamericano la siente como suya, "la siento como mía. Con eso creo que ya pasé a la historia, ya dejé una semilla que va a germinar por mucho tiempo".

Las academias de entrenadores personales son toda una realidad como parte de la capacitación de los entrenadores, en opinión del titular de este deporte, se seguirá promoviendo en todos los estados de la república, no nada más en Baja California.

"Algo que aprendí de muy joven, y así lo visualicé, yo a mis asociaciones les enseño a pescar, más no les quito el pescado. Esto es el resultado de las academias, pero no solo en Tijuana, no solo en Baja California, también en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y en todas las asociaciones hemos conseguido crecer en ese sentido, ya que ir a una capacitación a un comité olímpico, cuánto le costaría al muchacho, a la persona, fácilmente se gastaría 10 mil pesos, y en cambio ahora lo hacen con un 10 o un 15 por ciento menos, y así, nosotros les marcamos la pauta a las asociaciones y las asociaciones lo implementan".

Los primeros pasos y un sueño

Recordó sus primeros años al frente de la Federación, "al principio no estábamos reconocidos por nadie, nos costó trabajo, pero lo conseguimos, primero fuimos ante la Codeme y lo conseguimos, después, nos constituimos como una Federación, y una vez que me reconoció el comité olímpico, hice el compromiso de trabajar para tener un lugar dentro del olimpismo y vamos logrando poco a poco ese lugar que había anhelado".

Con tantos éxitos como dirigente del deporte, sin embargo, siente que todavía hay cosas por hacer, "no me daría nada más gusto que ir a unos Juegos Olímpicos con mi deporte. Ese sería mi sueño, y ojalá que me permita Dios ir a unos Juegos Olímpicos, como ya lo hice con ir a unos Panamericanos".

Dijo que al paso que van puede ser que el Fisicoculturismo esté presente en unos Juegos Olímpicos en 4 años, "venimos trabajando muy bien. Ahora, repito, tenemos las puertas abiertas, no las cerremos ni tantito, la lupa está puesta en nuestro deporte, tenemos ese compromiso es muy grande y hay que cuidar a estos jóvenes, que ya se dieron cuenta de la magnitud que tiene representar a México en unos Juegos Panamericanos, la mentalidad cambió completamente".

Vive fisicoculturismo su mejor momento

Francisco Cabezas, coincide con otras personas en que su federación vive uno de sus mejores momentos de la historia, "en todos los aspectos es el mejor momento. El trabajo que realizamos se ve".

Puso como ejemplo que en la Sala de Armas tuvieron más de 1500 participantes en el Mister México 2019, con más de 30 mil visitantes, montando la Expo más grande de Latinoamérica en un espacio de 6 mil 500 metros, un multievento que marca un hito en la historia de este deporte.

"Hoy más que nunca estamos muy comprometidos. Sobre todo, porque ahora estamos bajo la lupa de mucha gente, de una manera impresionante, así que debemos de cuidar todos los aspectos".

A la fecha la Federación cuenta con más de 8 mil gimnasios afiliados en todo el país, con aproximadamente 20 mi atletas hombres de alto rendimiento y 10 mil mujeres, realizando 800 eventos en el año, siendo reconocido por el Congreso Internacional por su trabajo.