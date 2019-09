Forma parte Yates de selecto grupo en Padres

Suma 40 salvamentos

TIJUANA- El cerrador Kirby Yates se convirtió en el primer pitcher en alcanzar los 40 salvamentos en la temporada 2019 de Ligas Mayores, lo que le ganó un espacio en el libro de récords de Padres de San Diego, ya que solamente algunos lanzadores han llegado a dicha cantidad de rescates.

En la historia de la franquicia solamente Trevor Hoffman, Mark Davis y Heath Bell han conseguido 40 salvamentos en una sola campaña. Hoffman lo logró en nueve ocasiones, incluyendo la vez que estableció el récord del equipo de 53 salvamentos en 1998. Bell obtuvo dicha cifra en tres oportunidades siendo la más reciente en el 2011.

"Es algo bastante genial", refirió Yates, "estoy seguro que reflexionaré un poco más en eso en algún punto... Me siento agradecido por tener esta oportunidad. Mis compañeros son los que me han puesto en la posición de llegar y salvar el juego. Mi trabajo es salir ahí y conseguir los tres outs. Me siento orgulloso de ello".

En la actual campaña de Grandes Ligas nadie ha realizado un mejor trabajo que el lanzador hawaiano en dicho departamento, ya que además de ser el líder en salvamentos, también posee una efectividad de 1.27 y un FIP de 1.31, que se encuentran entre las mejores marcas entre los relevistas, algo que el manejador Andy Green atribuye a la consistencia del jugador.

"Tres días seguidos, cuatro de cinco días, seis días fuera, él siempre es bueno", apuntó Green, "él no ha dejado que nada se convierta en una excusa, se ha subido al montículo y lo ha ejecutado todos los días. Eso dice mucho sobre el tipo de pitcher y el tipo de persona que es". (AMS)