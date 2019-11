FMN confirma selectivos para Tokio 2020

Serán a puerta abierta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29.- Luego de que el control interno de clavados para los Juegos Panamericanos de Lima, realizado en León, se celebrará sin la presencia del público y de las autoridades del Comité Olímpico Mexicano (COM) y creará una serie de polémicas entre atletas y entrenadores, la Federación Mexicana de Natación (FMN) ha decidió que los selectivos del próximo año se realicen a puerta abierta.

"Sí (serán abiertos), totalmente", sostuvo Kiril Todorov, presidente de la FMN. "Serán con público. Por el momento estamos pensando que una de las sedes sea la Ciudad de México, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento".

El cambio de postura de Todorov se da luego de que en septiembre pasado, Carlos Padilla, presidente del COM, mencionara que su organismo no aprobaría selectivos que no se realizarán a puerta abierta y con una autoridad del Comité Olímpico Mexicano presente.

El selectivo de clavados de León se realizó a puerta cerrada y ninguna de las autoridades del COM estuvo presente en el evento. Incluso, la misma FMN tapeó los ventanales del Centro Acuático Impulso, donde se realizó la competencia, para que nadie pudiera ver las ejecuciones.

Tampoco dejaron entrar a medios de comunicación, como lo informó en su momento EL UNIVERSAL.

Finalmente, varios clavadistas como Rommel Pacheco, Jahir Ocampo y Carolina Mendoza, todos clavadistas olímpicos y que ganaron una o más competencias, no fueron considerados para los Juegos de Lima, lo que causó molestia en ellos y en sus entrenadores.

"Tendremos un segundo selectivo del que tampoco todavía estamos seguros de dónde lo haremos. Podría ser en León o Tijuana, pero aún no estamos seguros. Sé que hubo confusión por los criterios en los selectivos, ahora básicamente irá quien gane el selectivo, pero siempre teniendo en cuenta su nivel deportivo y físico", añadió.