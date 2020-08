FIFA reconoce a fiel aficionado del Atlas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La fidelidad es una de las características por las cuales son conocidos los aficionados del Atlas, con casi 70 años sin ser campeón del futbol mexicano, los Rojinegros siguen recorriendo generaciones a pesar de la sequía, algo que incluso la FIFA reconoce en alguien como "Don Pepe".



José Francisco Loera, un fiel seguidor de los Zorros qué nació sordo y perdió la vista a los 30 años de edad, es un ejemplo para el máximo organismo del fútbol del amor y pasión que inspira un equipo de futbol en México.

Apoyado de su esposa, hijos y nietos, "Don Pepe" fue reconocido por la FIFA, la cual viajó hasta Guadalajara, Jalisco para conocer su historia.



"Yo recuerdo que, en la zona donde yo vivía (Tlaquepaque, Jalisco), veía que había gente jugando en el club que estaba cerca. Tiempo después me enteré que se habían instalado en el Estadio Jalisco y poco a poco fue naciendo ese amor por el Atlas", mencionó José para Fifa.com.

Para José, las discapacidades no son un obstáculo para disfrutar del futbol y seguir al cuadro de la Academia torneo tras torneo, aunque ahora debido a la pandemia se ha tenido que quedar en casa y cuidarse como l resto de los mexicanos para próximamente volver a sentir las vibraciones de un partido en el estadio.



"Ese sentimiento de cuando anotan... Yo no veía que metían gol, pero sentía que la gente celebraba. Y me contagiaba, me levantaba; yo sentía esa vibración. Pero después, al estar en la casa y verlo en la televisión, ya no sentía esa vibración de estar en el estadio y estar con la afición", cuenta.

Los Rojinegros, enfrentan a los Pumas en la Jornada 2 del Guardianes 2020 y el mismo "Don Pepe" le manda los mejores deseos a su equipo en el encuentro donde los dirigidos por Rafa Puente Jr. buscan su primera victoria del certamen.

"Estamos listos y preparados. Y, por supuesto, estamos con los Zorros. Hay que estar positivos de cara a este nuevo torneo tan peculiar, porque aunque no podamos estar en el estadio, hay que estar contentos. Vamos a salir adelante todos juntos de esta pandemia".