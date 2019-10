Fernando Tatis Jr., el novato sensación

Impacta en primera campaña en MLB

TIJUANA- Aunque la temporada 2019 de Padres de San Diego dejó una sensación de sinsabor entre los aficionados del equipo, hubo un elemento que destacó como uno de los puntos más positivos del club sandieguino este año, el novato Fernando Tatis Jr.

Desde su sorpresiva inclusión en el roster que comenzó la campaña, se esperaba que debutara en la recta final de la temporada durante el Spring Training, el campocorto dominicano mostró que tenía las credenciales para ser un ligamayorista a pesar de su juventud, solo 20 años de edad.

Instalándose como el parador en corto que tanto había estado buscando la franquicia, Tatis Jr no fue víctima de la inexperiencia, ya que desde sus primeras participaciones dio muestra de su capacidad para contribuirle al equipo.

Según un reporte de MLB.com, en los últimos doce años en los que Padres no ha conseguido su pase a la postemporada, los campocortos del club han aportado un WAR de 3.1, mientras que en los 84 juegos en los que participó Tatis Jr. el joven mejoró la marca a 3.6.

A pesar de que las lesiones limitaron al dominicano a sólo esos 84 juegos, el pelotero presentó números de .317/.379/.590 con 22 cuadrangulares, además de presentar una velocidad y una corrida de bases de primer nivel.

"Creo que salí allá y le di una pequeña muestra a la gente de lo que puedo hacer", declaró Tatis Jr. el pasado mes, "fue divertido, aunque no terminó de la manera en la que queríamos. No ha acabado. Aún quedan mejores años por venir".

Acerca del balance que hace el joven sobre su primer año en las Mayores, el dominicano expresó, "me he enamorado de esta ciudad, me he enamorado de estos fans, todos están locos y me encanta. Me gustó la forma en la que me trataron. Espero que sea solo el comienzo de algo bueno y duradero".