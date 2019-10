Fénix FC por la victoria ante Condors

En jornada en la cancha de Pórticos

ENSENADA.- La escuadra del Fénix FC saldrá este día en busca del triunfo ante los aguerridos Condors, en duelo de balompié a celebrarse dentro de la categoría 2005-06 a partir de las 08:30 horas sobre la cancha da pasto artificial de la unidad deportiva de Pórticos.

Serán un total de 13 partidos en las diferentes categorías los que se estarán jugando entre sábado y domingo en las canchas de Pórticos, Santo Tomas y Valle de Las Palmas, al continuar las actividades del torneo 2019 organizado por la Nueva Liga de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

Sábado

Cancha Pórticos

08:30 Fénix FC vs Condors 2005-06

09:10 Galaxy vs Cuervitos 2005-06

09:50 Halcones vs Cuervos 2003-04

10:30 Maneadero vs Condors 2009-10

11:10 Manchester vs Maneadero 2007-08

11:50 Manchester vs Ojedas Stars 2009-10

12:30 Manchester vs Tecatitos 2005-06

13:20 Arsenal vs Refuerzos 2005-06

14.10 Arsenal vs Arsenal 2009-10

15:00 Negros Baja vs Francia 2003-04

Cancha Santo Tomas

17:20 Aquarius vs León 2011-12

Domingo

Cancha Valle de Las Palmas

11:00 León vs Squalos 2009-10

13:20 León vs Cadetes Kinessia 2005-06