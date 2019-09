FC Hidalgo tendrá de rival al Vehcsa

En la ronda de la categoría de 50 Años

ENSENADA.- Atractiva jornada dentro de la categoría de 50 Años se estará jugando este domingo a partir de las 08:15 horas en los diferentes escenarios deportivos que utiliza la Liga Municipal de futbol de Veteranos para desarrollar sus jornadas del torneo de Copa 2019.

Uno de los partidos que llaman la atención de esta fecha los protagonizan las escuadras del Vehcsa y FC Hidalgo pactado a las 10 de la mañana en el campo 3 de la ciudad deportiva de Valle Dorado.

La oncena del FC Hidalgo viene de caer en el último minuto 3 goles por 2 ante el Camrec, por lo que tendrá que hacer las cosas bien este domingo si no quiere salir de nuevo con el descalabro ante el conjunto del Vehcsa.

Programación

Domingo

Campo 1 Cd. Deportiva

10:00 Guadalajara vs Último Esfuerzo

Campo 2 Cd. Deportiva

08:15 Cicese vs Deportivo Juárez

10:00 Pueblo Antiguo vs Técnicos Unidos

11:30 Ríos Vela Team vs La Granja

13.15 México Oro vs Veracruz

Campo 3 Cd. Deportiva

08:15 Mariscos Alisos vs Deportivo Hidalgo

10:00 Vehcsa vs FC Hidalgo

13:15 La Jolla Pumas vs Camrec

Campo Ensenada

10:00 Delegados LP vs Maestros

12:00 ITECI Universidad vs Cruz Azul