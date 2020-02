Favoritas Monster Girls y Mantarryas

En softbol de Los Barrios de Maneadero

MANEADERO.- Las escuadras de Monsters Girls y Mantarrayas saldrán este día al campo Manuel Mercado con la etiqueta de favoritos para resolver favorablemente sus respectivos compromisos validos para el Grupo A, dentro del softbol de Los Barrios de Maneadero denominado "Armando Ayala 2019".

Las Monsters Girls saldrán en punto de las seis de la tarde para enfrentar a las aguerridas Little Queens que podrían dar la sorpresa y quedarse con la victoria, enseguida las Mantarrayas saldrán por el triunfo ante las Leonas.

El dirigente del softbol de Los Barrios de Maneadero, Israel Pimentel señalo que dentro del Grupo E ya se ponen en marcha los duelos de semifinales que están pactados a ganar 2 de 3 partidos, siendo Maxi Powers y Cazadores los protagonistas de una serie y Dovalinas y Marlins la otra serie.

Programación

Martes

18:00 Monsters Girls vs Little Queens Grupo A

20:00 Leonas vs Mantarrayas Grupo A

Miércoles

18:00 Dovalinas vs Marlins Play Off Grupo E

20:00 Bandidas vs Hernández Grupo A

Jueves

18:00 Piménteles vs Avalos Team Grupo E

20:00 Yaquis vs Raptors Grupo E