Farmacia Suprema sale por otro triunfo

En ronda del Grupo B de Intermedia

ENSENADA.- El representativo de Farmacia Suprema saldrá este día en punto de las 20:50 horas en busca del triunfo ante el cuadro de Logix para sumar los tres puntos correspondientes a la segunda fecha del Grupo b del torneo de Intermedia del certamen del Sport Center de Ensenada.

Los farmacéuticos vienen de ganar en la primera fecha con anotaciones de Rigoberto Robles, Misael Rosales y Jonathan Antillón 4 goles por 2 al Sirsa Titanio, en tanto que el conjunto de Logix hace su presentación en este torneo.

Los que también salen con pronósticos de favoritos en este ronda son los escuadrones de Pórticos FC ante el Deportivo Jalisco y SYR Del Pacifico enfrentando al Vista Hermosa FC.

Jueves de Intermedia

Grupo B

Cancha 1

18:50 Deportivo Jalisco vs Pórticos FC

19:30 Sirsa Titanio vs Constructora Glezka

20:50 Logix vs Farmacia Suprema

Cancha 2

18:10 SPI Ingeniería vs Deportivo Casa Blanca

19:30 León FC vs Galaxy

20:10 SYR Del Pacifico vs Vista Hermosa FC