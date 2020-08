Estatua Del Futbolista y Atlético Ensenada FC Son Una Realidad

Buenos y Golazos días tenga ustedes, primeramente como es nuestra costumbre, agradezco

La organización de FUFEAC (Futbolistas Unidos por el Futbol de Ensenada AC) ha

trabajado durante esta pandemia para tener lista la "Estatua del Futbolista" que ya está

terminada y quedo muy original esta será instalada dentro del campo nuevo Ensenada, la

catedral del futbol de Ensenada, estos era una vez que se le dé forma al lugar donde ira

montada en un espacio que luce abandonado dentro del campo, y que requiere una obra que

le dará la mejor vista y fondo, además será un espacio donde vayan escritos los nombres de

futbolistas que han dejado huella en el futbol de Ensenada y que ya no están entre nosotros.

Para esa obra se va requerir el apoyo de todos los futbolistas y ligas que participan en dicho

campo, ya que es una remodelación que busca dignificar el tan apasionado deporte del

futbol, una vez que los socios fundadores y socios de FUFEAC han puesto el ejemplo

construyendo tan importante monumento, y que a la par de la Liga de Primera Fuerza y

Juvenil de Ensenada que realizara algunas mejoras y cambios en la entrada principal al

inmueble, por lo tanto todos las ligas, equipos y futbolistas deberán aportar su granito de

arena, para darle otra nueva personalidad a este campo deportivo que ya ronda por los 50

años de antigüedad.

Atlético Ensenada FC Empiezan Visorias y Armar El Buque Ensenadense

A pesar que hay personas, entrenadores y medios de comunicación, que se la pasan

dudando y metiendo dudas a jugadores y otras personas, el proyecto de Atlético Ensenada

FC, es una realidad y que este Lunes 17 de Agosto estará realizando visorias a futbolistas

de Ensenada y de todo el estado de BC, así como de otros estados, sean todos

BIENVENIDOS A ENSENADA

Para la afición es necesario que apoyemos este proyecto que se va buscar tenga un 40% de

jugadores de esta ciudad, ya confirmados habremos 3 Ensenadenses, 2 jugadores y 1 al

cuerpo técnico, los jugadores Alejandro "Chino" Molina y Raúl Estrada (ambos del Sauzal)

se reencuentran en un mismo club profesional desde que ambos dejaron Ensenada para ir a

Fuerzas Básicas de Pachuca, donde tiempo después ambos se consolidarían en diferentes

equipos y lograron obtener títulos como en Primera "A" con Raúl Estrada en la Universidad

del Futbol, y Alejandro Molina Campeón de ascenso con Xolos, y Campeón de Ascenso

con Dorados de Sinaloa.

En tanto que su servidor, quien escribe estaremos en el Cuerpo Técnico como Utileros, otra

nueva experiencia que aumentara mis conocimientos y viviré mas de cerca el deporte que

tanto me apasiona de modo que pondré mi 110% de entrega al proyecto para que Ensenada

tenga un digno equipo representativo y apoyare a todos los futbolistas Ensenadenses para

que lleguen al primer equipo.

Debemos de valorar lo que Antonio García Rojas (presidente del club y propietario de

franquicia) ha hecho y seguirá haciendo por Ensenada, poniendo a nuestra ciudad como el

primer club de la nueva Liga de Balompié Mexicano, trayendo una franquicia jamás tenida

aquí en Ensenada y catalogada como Primera División, será una buena motivación para

nuestros futbolistas y así no tengan que abandonar su ciudad, cuando se había presentado

algo así? Es una gran oportunidad para muchos porque todo son fuente de empleo, para

jugadores, cuerpo técnico, los vendedores ambulantes, personal para atender en estadio,

proveedores, medios de transporte, hoteles, restaurantes, turismo, etc. etc, etc, creo yo. Que

quienes no creen en el proyecto o lo desacreditan, son personas negativas y envidiosas,

porque les hubiera gustado ser ellos quienes trajeran algún proyecto así, pero lo mas

importante que Ensenada y nuestros futbolistas tienen la gran oportunidad de mostrarse a

nivel nacional y sin salir de su ciudad,.

Apoyemos a Atlético Ensenada FC, esta franquicia nos la están poniendo para todos los

Ensenadenses, hagamos historia asistiendo al estadio de Ciudad Deportiva de Valle

Dorado, el campeonato oficial se inaugurará aquí en Ensenada y a nivel nacional el 16 de

Octubre del 2020.

PORQUE LA HISTORIA DEL FUTBOL SOMOS TODOS!

