Estará San Quintín presente en UWC 21

Primer peleador sanquintinense

TIJUANA- Por primera ocasión un peleador del ahora sexto municipio San Quintín ingresará a la jaula de Ultimate Warrior Challenge México (UWC), para el evento "Bloody Valentine, parte deux" el próximo 29 de febrero.

Rodolfo "La Bestia" Reseck, de Rescor MMA, enfrentará a Christopher "Anaconda" Ramírez (6-2-0), de la Ciudad de México, en combate pactado a tres rounds en la división de las 155 libras.

"Estoy muy emocionado por esta oportunidad de estar en un evento de UWC, siento que ya son grandes ligas para mí y orgulloso por ser el primer peleador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA en inglés) de San Quintín", refirió el peleador.

Reseck añadió, "eso es algo que siempre traigo en mente, ya que no sólo peleo por mí, sino por mi familia y por San Quintín, por eso me entrego al 100% a mi preparación en el gimnasio y estoy listo para este nuevo reto".

El peleador, que también entrena en Victory Fight Club, del municipio de Ensenada, cuenta con marca profesional de 2-1-0 tras debutar el 14 de septiembre del 2018, con un nocaut a los 2:47 minutos del primer asalto a Jorge "Halcón" Olea (1-1-0).

Mientras que su rival, quien inició como parte del equipo Renzo Gracie MMA, lleva activo desde el 19 de octubre del 2013, con presentaciones en empresas como Combate Américas, Xtreme Fighters Latino y Lux Fight League, entre otras.

"Sé que mi rival tiene más experiencia pero eso solamente sirve para motivarme ya que es un gran reto y, cuando gane, la satisfacción será mayor, no me intimida ese detalle y mis compañeros de gimnasio me han ayudado mucho en mi preparación", subrayó.

La función

El duelo entre Reseck y Ramírez será el cuarto en la velada a desarrollarse en el Auditorio Municipal de Tijuana siendo la estelar por el Campeonato Ligero de la compañía entre Edgar "Smooth" Escárrega (8-3-1), de Victory Fight Club, y el tijuanense Fabián "Aniquilador" Quintanar (13-4-0), de Reyes Gym.

Además Jesús "Tanque" Navarrete (4-0-0), de Entram Gym, buscará llevar a Ensenada el Campeonato Completo de la compañía al medirse contra Antonio "Ninja" Malacón (5-1-0), de Culiacán, Sinaloa.

Otro integrante de Victory Fight Club, Jesús Aguilar (3-1-0), intentará convertirse en el Campeón Mosca al chocar ante el francés Antoine Hidrio (5-2-0); y Luis Meraz (4-0-0), de Entram Gym, pondrá en juego en Campeonato Mosca ante Miguel Enrique Torres (4-4-0), Demons MMA, de Mexicali.

Los boletos ya a la venta con costo de mil pesos para primera fila, 800 pesos en el resto del piso, 500 en la sección de preferente numerado y entrada general está a 190 pesos, a través de Taquilla Express, ya sea en su página oficial (www.taquillaexpress.com) o en las taquillas del Grand Hotel, Hotel Real Inn y en el mismo Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno. (AMS)