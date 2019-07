Estados Unidos es rescatado por Pulisic

Se llevó el resultado con un marcador de 1-0.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- El libreto de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) va en perfecto camino para que la final de la Copa Oro sea México- Estados Unidos.

El conjunto de las Barras y las Estrellas tuvo complicaciones para dejar fuera a Curazao (victoria de 1-0) y se medirá a Jamaica en las semifinales del miércoles, en el Nissan Stadium, de Nashville.

La selección estadounidense y la de Haití, rival del Tricolor en la otra rama del torneo, son las únicas que han ganado, dentro de los 90 minutos, los cuatro partidos que han disputado. Además de que la norteamericana no ha recibido un gol en todo el certamen continental. Sin mucho lujo, el conjunto caribeño exigió y se despidió de una forma digna de los cuartos de final de la Copa Oro.

Curazao intentó ponerse al nivel del equipo dirigido por Gregg Berhalter, pero no le alcanzó. La táctica defensiva y de buscar el contragolpe funcionó por momentos, sin llegar al área del portero de Zack Steffen.

Al minuto 25, Estados Unidos hizo la mejor jugada ofensiva hasta ese momento y anotó el único tanto del partido. Los de blanco movieron el balón sobre el césped del Lincoln Financial Field y avanzaron metros hasta encontrar a Christian Pulisic, el volante de 20 años de edad y con el gafete de capitán, quien mandó un centro preciso para que Weston McKennie, sin marca, rematara en seco con la cabeza.

Para la segunda mitad, Curazao se vio obligado a salir a presionar más, por lo que dejó espacios abiertos. Los estadounidenses aguantaron y esperaron algún para sentenciar el partido y tener un desenlace tranquilo.

Al 84', Leandro Bacuna lanzó un fuerte disparo, desviado por Steffen, quien se estiró y con su mano derecha evitó el empate para Curazao. El tiempo se agotó y el equipo de las barras y las estrellas logró su boleto a la siguiente ronda. Estados Unidos sigue perfecto en la Copa Oro.



