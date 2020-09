Espera Yates regresar a Padres en octubre

Tras cirugía en el codo

TIJUANA- Tras haber sido sometido en agosto a una cirugía en el codo derecho, el relevista Kirby Yates no descarta que su retorno a Padres de San Diego tenga lugar en octubre, cuando el equipo podría estar compitiendo en la postemporada por primera ocasión desde 2006.

"Obviamente el tiempo no está de nuestra parte", indicó Yates acerca del procedimiento, retirar astillas de hueso, que tiene un tiempo estimado de recuperación de entre seis y ocho semanas, lo que dejaría un potencial retorno del pitcher para mediados de octubre.

El lanzador hawaiano añadió, "el primer paso es, tengo que regresar a hacer atrapadas. Es cuestión de que tan pronto pueda regresar a lanzar. ¿Cuál es el plazo después de que pueda hacer eso? Esto es algo que no necesariamente quiera apresurar. En este punto de mi carrera debo ser un poco cuidadoso con esto".

Yates, que en el 2019 lideró la MLB con 41 salvamentos y fue nombrado cerrador del primer equipo en el Juego de Estrellas de la MLB ese año, se convertirá en agente libre después de la actual campaña.

"Yo no quiero irme a ningún lado", apuntó Yates, "si esas cosas concuerdan, grandioso. Si no, en realidad no hay resentimientos, es lo que es. Así es el negocio. He tenido cuatro grandiosos años aquí, me dieron la oportunidad de revitalizar mi carrera".

En partes de cuatro temporadas con cuatro organizaciones distintas, el diestro tuvo una efectividad de 5.27 antes de ser cortado por Angels en abril de 2017. Fue en ese momento que el club sandieguino lo recuperó de waivers.

Tras cuatro campañas con Padres, Yates registra un ERA de 2.55, a pesar de haber tenido un arranque complicado en la temporada 2020, en la que admitió seis carreras en cuatro entradas y un tercio. Las astillas en el codo y molestias en la espalda pudieron haber sido factor.

"Siendo realista, este es el primer problema considerable que he tenido con mi codo en 14 años, desde que fui sometido a la cirugía Tommy John (en la universidad), así que pienso que fue una buena racha, pero me siento muy bien. Me siento muy optimista después de la operación y la manera en la que me siento ahora".