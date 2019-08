Ensenada Municipal A y B, Ensenada Empresarial A y B, anfitriones del evento

7 equipos buscaran quedarse con el estatal

ENSENADA: Todo se encuentra listo para que hoy inicie el estatal de softbol varonil Master, donde 7 equipos del estado estarán participando con sus respectivas selecciones.

Los de casa contarán con 4 equipos que nos representarán, siendo 2 de la Municipal y 2 de la Empresarial, los cuales serán los anfitriones de dicho evento.

En el campo José "Prieto" Soto se estarán llevando los encuentros de Ensenada Empresarial, Ensenada Municipal "B", Mexicali Municipal, Tijuana Otay "B", Ensenada Municipal "B", mientras que en el campo Manuel "Cepillo" Salgado, los equipos serán Ensenada Municipal, Tijuana Otay "A" y Mexicali Magisterial.

Muy buenos encuentros se estarán llevando a cabo a partir de las 09:00 horas entre los equipos de Ensenada Empresarial contra Ensenada Municipal "B", en el Campo "Prieto" Soto y en el "Cepillo" Salgado, la selección de Ensenada Municipal se medirá a Tijuana Otay "A" a partir de las 11:00 horas.

Las finales se realizarán el domingo, mediante el sistema page.

PROGRAMACION

CAMPO JOSE "PRIETO" SOTO

09:00 horas Ensenada Empresarial vs Ensenada Municipal "B"

11:00 horas Mexicali Municipal vs Ensenada Municipal "B"

13:00 horas Mexicali Municipal vs Tijuana Otay "B"

15:00 horas Ensenada Municipal "B" vs Tijuana Otay "B"

17:00 horas Ensenada Empresarial vs Mexicali Municipal

19:00 horas Ensenada Empresarial vs Tijuana Otay "B"

CAMPO MANUEL "CEPILLO" SALGADO"

11:00 horas Ensenada Municipal vs Tijuana Otay "A"

13:00 horas Mexicali Municipal vs Tijuana Otay "A"

15:00 horas Ensenada Municipal vs Mexicali Magisterial

17:00 horas Juego Extra