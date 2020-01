Encuentros del Grupo 1 en la Liga de Basquetbol de la Colonia Hidalgo

Tucanes contra Warriors y Relámpagos

ENSENADA: Se reanudan las actividades del Torneo Invierno 2020 de la Liga de Basquetbol de la Colonia Hidalgo, en donde el equipo de Tucanes inicia con doble encuentro su participación contra Warriors y Relámpagos, a partir de las 09:30 horas y 10:30 horas.

Continuando en la cancha 1 a las 11:20 horas Warriors contra Relámpagos, a las 12:00 Cafeteros contra Ráfagas y a las 13:00 horas Halcones contra Secundaria 9, dentro de la categoría juvenil.

En la cancha 2 empiezan los equipos de Clippers contra Forasteros en punto de las 09:30 horas, Clippers contra Soles a las 10:20, ambos encuentros en la categoría de pasarela, a las 11:20 Halcones contra Diamante en la juvenil, a las 12:00 horas Bayby´s contra Diamante y a las 12:00 Prepa contra Soles en la juvenil.

Para el domingo 12 de enero del 2020, inicia el torneo para la primera fuerza sub/27, con 9 equipos que entraran en disputa siendo Stnss, Lobos Navico, Brujos, Staff, Ciclones, Warriors, Tucanes, Ysk y Cafeteros.

PROGRAMACION

SÁBADO 11 DE ENERO DEL 2020

CANCHA 1

09:30 horas Tucanes vs Warriors (juvenil)

10:30 horas Tucanes vs Relámpagos (juvenil)

11:20 horas Warriors vs Relámpagos (juvenil)

12:00 horas Cafeteros vs Ráfagas (juvenil)

13:00 horas Halcones vs Secundaria 9 (juvenil)

CANCHA 2

09:30 horas Clippers vs Forasteros (pasarela)

10:30 horas Clippers vs Soles (pasarela)

11:20 horas Halcones vs Diamante (juvenil)

12:00 horas Bayby´s vs Diamante (juvenil)

13:00 horas Prepa vs Soles (juvenil)

DOMINGO 12 DE ENERO DEL 2020

CANCHA 1

10:30 horas Stnss vs Lobos de Navico (1ra. Fuerza sub/27)

11:40 horas Brujos vs Lobos de Navico (1ra. Fuerza sub/27)

12:55 horas Staff vs Ciclones (1ra. Fuerza sub/27)

CANCHA 2

10:30 horas Warriors vs Tucanes (1ra. Fuerza sub/27)

11:40 horas Ysk vs Tucanes (1ra. Fuerza sub/27)

12:00 horas Ysk vs Cafeteros (1ra. Fuerza sub/27)