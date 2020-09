En burbuja: el mundial de League of Legends 2020

Estos protocolos servirán de experiencia para la próxima temporada 2021

CIUDAD DE MÉXICO. - A pesar de la incertidumbre que se vive en el mundo por el brote del Covid-19, China recibirá este 25 de septiembre el Mundial de League of Legends 2020, al estilo NBA, una fórmula que ha resultado efectiva.

El Worlds 2020 estará diseñado para jugarse en una burbuja con la finalidad de que los jugadores no se contagien. Ligas como la NWSL, MLS y NBA se han resguardado en este esquema, para evitar los brotes de coronavirus, el cual les ha funcionado.

Los encargados de realizar el evento hicieron la burbuja en dos etapas: "llegaron a China y se puso a los participantes en cuarentena. Se les hizo pruebas y si dieron negativo pasan al segundo hotel donde solo están los atletas. Luego van al estudio de juego donde nadie tiene acceso, solo los jugadores y solo tienen acceso mediante un control facial para garantizar la seguridad", señaló Nicolás Yentzen, gerente de equipos y jugadores de Riot Games Latinoamérica, en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.?Y agregó: "estamos contentos con los resultados hasta ahora. Por ejemplo Rainbow 7 (equipo campeón de América Latina) ya pasó la etapa de cuarentena, todas sus pruebas dieron negativo y esperemos que siga así".

En caso de tener a una persona positiva: "tenemos acuerdo con el gobierno de Shanghái, que si un atleta da positivo, se separa del equipo y es trasladado a las entidades de salud. Este jugador puede ser reemplazado. Si hay contagio masivo en el equipo, quedaría descalificado", añadió Nicolás Yentzen.

A mediados de año se canceló el Mid-Season Invitational (MSI) por la pandemia, así que el gobierno chino se preparó para albergar este evento con todas las medidas de seguridad. Este será el primer gran evento de League of Legends, teniendo la presencia de los jugadores.

Durante la fase de eliminatoria, todos los atletas tuvieron que participar desde su casa de forma virtual. Esto no les afectó, al contrario, los fortaleció: "No, no les afectó, ellos estaban acostumbrados a jugar de forma presencial. Ellos tuvieron que adaptarse a entrenar y jugar desde su casa. Quizá pudo cambiar la costumbre de jugar en una arena. Pero es la misma preparación", señaló el gerente de equipos a EL UNIVERSAL.

